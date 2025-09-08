“Okul, hayata hazırlayan en önemli yuvadır”



Başkan Alsan, eğitimin insan hayatındaki rolüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“İnsan hayatında aileden sonra en önemli basamak olan okul, çocuklarımızı hayata hazırlayan ve eğitim imkânlarını sistemli bir şekilde sunan bir yuvadır. Geleceğimizin güvencesi olan sevgili öğrencilerimiz toplumumuzun en değerli varlıklarıdır. Bu değerli varlıklarımızın sorumluluklarının bilincinde, bilgi üreten ve değerlendiren, bilimsel, teknolojik ve kültürel gelişmelere açık bireyler olarak yetişmesi büyük önem taşımaktadır.”



“Milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirmeliyiz”



Eğitimin yalnızca akademik bilgiyle sınırlı olmadığını hatırlatan Alsan, değerler eğitiminin önemine değindi:

“Milli ve manevi değerlerimize bağlı, çağın becerilerine sahip, evrensel değerlere saygılı, dünya gerçeklerini yorumlayabilecek bilgi, birikim ve özgüvenle yoğrulmuş nesiller yetiştirmek ülkemizin geleceği için yapılacak en büyük yatırımdır.”



“Öğretmenlerimize ve eğitim camiasına güveniyoruz”



Eğitim sisteminin en önemli unsurlarından olan öğretmenlere de seslenen Alsan, onların emeğine duyduğu güveni şu sözlerle ifade etti:

“Çocuklarımızı emanet ettiğimiz, özveriyle görev yapan öğretmenlerimize ve idarecilerimize güveniyor, onların emeklerini her zaman takdir ediyoruz. Eğitim camiasının omuzlarında, Adıyaman’ın ve Türkiye’nin yarınları yükselecektir.”



“Eğitime yatırım, geleceğe yatırımdır”



Anahtar Parti İl Başkanı, eğitime yapılacak her yatırımın geleceğe yapılmış en kıymetli yatırım olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Okuyan, araştıran, sorgulayan, milli ve manevi değerlerine bağlı, bilgi ve yeteneklerini ülkemiz ve insanlık için kullanacak bir gelecek için eğitime yatırım yapmaya devam etmeliyiz. Bu, sadece bir görev değil aynı zamanda toplumsal sorumluluğumuzdur.”



“Yeni yıl hayırlı olsun”



Mesajının sonunda iyi dileklerini paylaşan Alsan, “2025-2026 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize başarı, öğretmenlerimize güç, velilerimize huzur getirmesini diliyorum. Bu yeni dönemin Adıyaman’a ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm hemşehrilerimi en içten duygularımla selamlıyorum” ifadelerini kullandı

Kaynak : PHA