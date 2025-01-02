"Türkiye'nin Çıkarlarını ve Birliğini Gözeten Bir Süreç Olmalı"

DEM Parti heyetinin temaslarına dair soruyu yanıtlayan Özel, sürecin Türkiye'nin toprak bütünlüğüne, bayrağına, şehitlere ve gazilere saygılı bir çerçevede yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Özel, şunları söyledi:

"Neyin konuşulup neyin konuşulmadığını çok az sayıda insan biliyor. Bizim baştan beri tutumumuz belli. Türkiye'de annelerin gözyaşlarının dineceği, şehit cenazelerinin gelmeyeceği ve ülkenin huzur bulacağı her türlü sürece destek vermeye hazırız. Ancak böyle bir süreç yaşanacaksa bu, Meclis odaklı ve açık bir şekilde yürütülmelidir. Kimsenin dışlanmadığı, toplumsal mutabakata dayanan bir süreç olmalıdır."

"Muhalefetin Birlikte Hareket Etmesi Gerekiyor"

Geçmişte yaşanan çıkar ilişkilerinin acı tecrübelerle sonuçlandığını hatırlatan Özel, muhalefetin bölünmeye çalışılmasına karşı duracaklarını belirtti:

"Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir kenarda durduğu, sürecin yalnızca MHP üzerinden yürütüldüğü bir durumu doğru bulmayız. Tüm muhalefet partilerinin süreçten haberdar edilmesi ve bilgilendirilmesi gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz muhalefeti birleştiren, hep birlikte hareket etmeyi savunan bir tarafta yer alacağız. Kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefet içindeki diğer aktörleri yok sayacağını düşünmesin."

"Şehit Ailelerinin ve Gazilerin Gözünün İçine Bakabilmeliyiz"

Özel, şehit ailelerinin ve gazilerin hassasiyetlerine dikkat çekerken, bu kesimlerin güveninin öncelikli olduğunu ifade etti:

"Toplumsal mutabakat çok önemli. Ben şehit ailelerinin ve gazilerin gözünün içine bakarım. Onların 'olur' dediği sürecin içinde oluruz. Ancak onları yaralayacak, evlatlarını boşuna kaybettiklerini hissettirecek hiçbir şeyin içinde olmayız. Şehit ailelerinin ve gazilerin güvencesi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Onların hukukunu biz gözetiyoruz."

"Sürecin Şeffaf Yürütülmesi Gerekir"

DEM Parti heyetinin Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmede dile getirilen taleplere yönelik bir bilgisi olmadığını belirten Özel, sürecin tüm siyasi partilere açık bir şekilde yürütülmesi gerektiğini yineledi:

"Sürecin Meclis'te tüm siyasi partileri kapsayarak milletin tamamını şeffaf şekilde bilgilendirerek ilerlemesi lazım. Türkiye'nin çıkarlarını, birlik ve bütünlüğünü gözeten bir süreç olması gerekir. Bu konuda hiçbir aktör dışlanmamalıdır."

Siyasi Partilere Ziyaretler Sürüyor

DEM Parti heyeti, İmralı görüşmesinin ardından siyasi partilere yaptığı ziyaretlere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlamıştı. Heyetin ilerleyen günlerde CHP ve diğer muhalefet partileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.

CHP lideri Özgür Özel, pazartesi günü Ankara'da olacağını ve süreçle ilgili görüşmeleri değerlendireceklerini açıkladı. Özel, sürecin tüm tarafların katkısıyla ilerlemesi gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin huzur ve güven ortamını sağlamayı hedefleyen her adımda yer alacaklarını belirtti.

Kaynak : PHA