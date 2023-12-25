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Terör saldırıları, şehitler ve TBMM'de dört partinin imzaladığı bildiriye ilişkin konuşan CHP lideri Özel, “CHP, sorumluluğu olan ve sorumluluğu gereği Meclis’i bilgilendirmeyen AK Parti ile bir A4 kağıdın üzerinde ortaklaşıp da onların yaptıkları bütün eksik ve kusurları meşrulaştırmaya itiraz etmiştir. Kendi bildirgesini yayınlamıştır." dedi.

“Parti aidiyetleri ortada”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir’de İsmet İnönü'nün vefatının 50. Yılı nedeniyle düzenlenen törende yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Cumhuriyet Halk Partisi’nin teröre karşı duruşu ortaktır ama iktidar partisi bu konuda yapmış olduğu dezenformasyonu provokasyona çevirmiştir. Partinin sözcüleri tarafından söylenen sözler ortadadır. Dün sabah erken saatlerden itibaren hem koruma ekibimize hem partimize, hatta civar illerden Adalet ve Kalkınma Partisi’ne geçmişte çok yakın olmuş isimlerden bir provokasyon, bir saldırı olacağı, hatta bana bu cenazeye katılmayı yeniden değerlendirmem defalarca söylendi. Dün gün boyunca şehit cenazemize katılacağımı, şehidimize sahip çıkacağımı ifade ettim. Bu provokasyonların amacının bildiğimi ifade ettim. Dün cenazeye katıldığımız andan itibaren o organize meseleyi hep birlikte takip ettik. Bugün tek tek, isim isim tespit ediliyor hepsi. Manisa’da olanların parti aidiyeti çok açık ortada. Ama civar illerden getirilenlerde de aynı kümelenme belli. Milletimiz dünkü orada yapılan provokasyonu, Manisalıların şehit cenazesine kendi gelmiş kişilerin olmadığını biliyor. Şehit ailesi dün cenaze sırasında da gelip bu sloganları attıranlara tepki gösterdi. Dün uçağa binmeden önce şehit ailesi taziye evinden arayarak, sonra uçaktan indikten sonra bir kez daha arayarak, yaşananlardan üzüntü duyduklarını, şehidin bizimle olan samimiyet ve yakınlığını bildiklerini, yaşananların, saygısızlığının şehide yapıldığını, şehitlerine yapıldığını ve Enes’in hatırasına saygısızlık olduğunu defaten söylediler. Hatta şehit ailesi hiçbir günahları olmamasına rağmen aile büyükleri kanalı ile özür dilemeye kalktı. Bizim böyle bir şeyi kabul edemeyeceğimizi, esas şehide yeterli saygının gösterilememesi noktasında bütün yaşananlardan dolayı biz üzüntülerimizi ve özürlerimizi ilettik. Milletimiz her şeyi biliyor. Bundan sonra da istedikleri kadar provokasyon yapsınlar, bu tertipler içine girsinler. Cumhuriyet Halk Partisi doğru bildiğini yapacak.

“Milli savunma bakanı ne zaman bilgilendirme yapacak?”

Bugün bir kez daha söylüyoruz, hadi dün gelmediniz. Bugün Meclis’tesiniz. Yarın Meclis olağan gündemine dönüyor. Ne zaman gelip Milli Savunma Bakanı gerekli bilgilendirmeleri yapacak? Bir kez daha buradan soruyoruz. Diyoruz ki Pençe- Kilit operasyonu ile ilgili geçmişte çok önemli görevlerde bulunmuş askeri kişiler önemli hataları ifade ediyorlar. Operasyonun hedefinin ne olduğunu sorguluyoruz. Bu hedefin ulaşılıp ulaşılmadığını söylesinler. Ulaşıldıysa ne için oradayız? Ulaşılmadıysa kusur, hata kimde?

“A4’e imza atarak çözülmüş gibi göstermek milleti kandırmaktır”

Lojistik imkansızlıklara dikkat çekiyor askerlerimiz. Bu lojistik imkansızlıkların bazen askerlerimizin orada yemeğe erişemediklerini, aç bıraktığını, bazen gerekli lojiktik sağlanamadığı için hayatlarının tehlikeye girdiği ortaya çıkıyor. Bunların hepsinin konuşulması gerekirken, Pençe- Kilit’ten durup durup bir günde 6 şehit, bir günde 6 şehit gelen bir durum ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi sorunu bir A4’e imza atarak çözülmüş gibi göstermek milleti kandırmaktır. Esas vatana ihanet budur. Oradaki askerlerimizin hayatlarını korumak, onlara sahip çıkmak bizim sorumluluğumuz gereğidir. Adalet ve Kalkınma Partisi, onu yöneten kötücül akıl şunu bilsin ki ne Özgür Özel’in, ne Cumhuriyet Halk Partisi’nin geriye atacak bir tek adımı yoktur. En hassas yerlerden, en alçakça saldırılarda bulunsanız da 1 santim eğilmeyiz. Bir kelime eksik konuşmayız. Biz biliriz ki 1 santim eğilirsek, siz bu millete diz çöktürürsünüz. Buna izin vermeyeceğiz.

“Kimsenin aklına milli yas ilan etmek gelmiyor”

Milli yas konusunda ilk baştan itibaren söyledik. 12 vatan evladı ölmüş, hayatını kaybetmişler, şehit olmuşlar. Kimsenin aklına milli yas ilan etmek gelmiyor. Ama Suudi Arabistan Kralı öldüğünde milli yas ilan ediyorlar. İşte size Recep Tayyip Erdoğan. İşte size yerli ve milli Adalet ve Kalkınma Partisi anlayışı. Suudi Arap Kralına gösterilen 3 günlük yas, 3 günlük vefa, ifade edilen 3 günlük acı, 12 Mehmetçikten esirgeniyor. Buna da yerli ve milli siyaset diyorlar. Yere batsın böyle yerlilik, millik. Gerçekten yerli ve milli bir siyaset istiyorsanız, İsmet Paşa’ya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bakacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarda olduğu dönemlere, Bülent Ecevit’in Kıbrıs Barış Harekatına, ambargo tehditlerine rağmen doğruyu yapmasına bakacaksınız. Öyle dünyanın öbür liderlerinin ya da Körfez ülkelerinin liderlerinin karşısında sus pus olup da burada sözde yerli ve milli olanlara söyleyecek sözümüz şudur. Hadi oradan, o kolay siyaset dönemi bitti artık.

Kaynak : PHA