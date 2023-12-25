Tahmini Okuma Süresi: dakika

Alınan bilgiye göre kaza, öğlen saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi.

Hastane Caddesi üzerinde kent merkezi yönünde ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen 80 LG 053 plakalı otomobil karşı yönden giden Ahmed Rami El Nımır (28) yönetimindeki 02 MA 1865 palakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Nımır, yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ağır yaralanan Nımır, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Nımır'ın sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA