İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararıyla, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimi, 8 Ekim 2023’te yapılan 38. Olağan İl Kongresi’nde usulsüzlük ve seçmen iradesini etkileme iddiaları nedeniyle görevden uzaklaştırılmış, yerine; Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir geçici kurul atanmıştı. Karar, kamuoyunda ve siyasi arenada büyük yankı uyandırdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mahkeme kararını yok saymanın ve halkı sokağa dökmenin hukuka meydan okuma olduğunu vurgularken, hiç kimsenin kanunların üstünde olmadığını söyledi. Bakan Yerlikaya, sokak çağrıları yaparak kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına asla müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ABLUKA TEPKİSİ!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bakan Yerlikaya’nın açıklamalarına sert bir yanıt verdi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ne kendisinin ne de partisinin sokağa ve şiddete davet ettiğini belirterek, “Partimizin üyelerini kendi binasına almayan, insanları sokakta bırakan, kanunsuz emirle devletin polisini vatandaşla karşı karşıya getirmeye çalışan sizlersiniz! İl Başkanlığımız, Cumhuriyet Halk Partililerin baba evidir, evimizi ablukaya almak haneye tecavüzdür” ifadelerini kullandı. Özel, hukuka uyulmasını ve il başkanlığı önündeki ablukanın kaldırılmasını talep etti.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylar ve sosyal medyada provokatif paylaşımlar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç, “Yargının kararına saygı göstermek herkes için bir zorunluluktur. Hukukun üstünlüğü, demokratik düzenin teminatıdır. Toplumda gerginlik ve huzursuzluk oluşturacak sokak çağrılarından kaçınmak gerekir” diyerek CHP yönetimini sükûnete davet etti. Bakan Tunç, kararın ihtiyati tedbir niteliğinde olduğunu ve yargılama sürecinin devam ettiğini vurguladı.

İSTANBUL VALİLİĞİ 6 İLÇEDE EYLEM VE ETKİNLİKLERİ YASAKLADI

İstanbul Valiliği de, 10 Eylül saat 23.59'a kadar Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni gibi eylem ve etkinliklerin yasakladığını açıkladı. Vali Davut Gül, CHP İstanbul İl Yönetiminin görevden uzaklaştırılması ve yerine Geçici Kurul ve İl Başkanı atanmasına dair mahkeme kararını anımsatarak, bunların görevlerinin engellenmesinin cezai yaptırım doğuracağını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Ekim 2023’teki CHP İstanbul İl Kongresi’nde Özgür Çelik’in seçilmesine yönelik “hile karıştırıldığı” ve Seçim Kanunu’na aykırı hareket edildiği iddialarıyla soruşturma başlatmıştı. İddianamede, delegelere 150 bin ila 350 bin lira arasında para, tablet-telefon dağıtımı ve iş vaadiyle menfaat sağlandığı öne sürüldü. Mahkeme, bu iddialar üzerine kongreyi iptal ederek Çelik ve yönetimini görevden aldı. CHP, karara itiraz etmiş ancak itirazlar reddedilmişti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in 8 Eylül Pazartesi (bugün) saat 12.00'de İl Başkanlığı'na gitmesi bekleniyor.

İSTANBUL (İGFA)