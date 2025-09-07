Burmapınar’daki toplantıya geniş katılım



Burmapınar Köyü’nde düzenlenen istişare toplantısına; Teğmenli, Keklik, Yassıkaya, Hisar ve Bağözü köylerinin muhtarlarının yanı sıra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş, Kahta Kaymakamı Muhammed Usame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, il ve ilçe müdürleri, İl Genel Meclis Üyeleri ve çok sayıda köy muhtarı katıldı.



Toplantıda köylerin altyapı ve içme suyu sorunları, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, sağlık ve eğitim hizmetlerinin etkinliği, gençlik ve spor tesisleri ile çevre düzenlemeleri ele alındı. Vatandaşların dile getirdiği talepler, ilgili kurum müdürleri tarafından yerinde not edildi.



“Amacımız köylerimizin kalkınmasına destek olmak”



Milletvekili Şan, toplantıda yaptığı konuşmada, köylerdeki sorunların çözümünde yerinde tespit ve sahada üretilecek çözümlerin önemine dikkat çekti. Şan, şu ifadeleri kullandı:



“Amacımız köylerimizin kalkınmasına destek olmak, vatandaşımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak hizmetleri en kısa sürede hayata geçirmektir. Muhtarlarımızla, yöneticilerimizle ve halkımızla birlikte hareket ederek çözüm odaklı çalışmaya devam edeceğiz.”



Erikdere’de muhtar ve köylülerle buluşma



Milletvekili Şan’ın ikinci durağı Erikdere Köyü oldu. Burada köy muhtarı Ramazan Çoban ve vatandaşlarla bir araya gelen Şan, köyün altyapı, tarım, sağlık ve eğitim alanındaki ihtiyaçlarını dinledi.



Şan, köy halkına gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ederek, sorunların çözümü konusunda ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti.



“Her köyümüz bizim için kıymetlidir”



Program sonunda köylülerle yeniden bir değerlendirme yapan Milletvekili Şan, birlik ve dayanışma vurgusu yaptı:



“Adıyaman’ın her köyü bizim için kıymetlidir. Burmapınar’dan Erikdere’ye kadar tüm köylerimizi geleceğe daha güçlü taşımak için hep birlikte çalışacağız.”

Kaynak : PHA