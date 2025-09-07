Ziyaret Erikdere’den başladı

Milletvekili İshak Şan’ın öncülük ettiği program, Kahta’nın Erikdere Köyünde başladı. Daha sonra Burmapınar, Işıktepe, Koçtepe ve Yelkovan köyleri ziyaret edildi. Çevre köylerden gelen vatandaşlar ve muhtarların da katıldığı toplantılarda, yol, içme suyu, kanalizasyon, sağlık, eğitim ve tarımsal üretim gibi konular öne çıktı.



Vatandaşların sorunları, ilgili kurum müdürleri tarafından not edilerek çözüm için gerekli adımların atılacağı belirtildi.

Kamu kurumları köy halkının karşısında

Ziyaretlerde geniş bir heyet hazır bulundu. Programa şu isimler katıldı:

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş

Kahta Kaymakamı Muhammed Usame Soysal

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç

İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Kavak ve Turan Yıldırım

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik

İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Faysal Ergezen

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken

İl AFAD Müdürü Tuncer Şeyda

DSİ Mühendisi Erdal Türkten

İl Tarım Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz

İl Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Elüstü

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfi Başlı

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek

İlçe Tarım Müdürü Mehmet Selim Yıldırım

İlçe Orman İşletme Şefi Alican Bal

AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi

Köy muhtarları ve il-ilçe teşkilat temsilcileri

Kurum amirlerinin hazır bulunması sayesinde, vatandaşların dile getirdiği sorunlara anında çözümler ve öneriler sunuldu.



“Köylerdeki sorunları sahada görüp çözüme kavuşturacağız”



Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, programın amacının köy halkının sesine doğrudan kulak vermek olduğunu vurguladı. Şan, şu ifadeleri kullandı:

“Bizim amacımız; köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinlemek, sorunları doğrudan ilgili kurumlarımızla birlikte sahada görmek ve çözüm süreçlerini hızlandırmaktır. Her köyümüzde farklı sorunlar ve öncelikler var. Bu sorunları Ankara’ya taşımakla kalmıyor, aynı zamanda yereldeki kurumlarımızla anında çözümler üretmeye çalışıyoruz. Ziyaretlerimiz devam edecek. Hiçbir köyümüzü, hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız.”



Bu kapsamlı ziyaret, köylüler tarafından da memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, taleplerinin doğrudan muhataplarına iletilmesinin önemli olduğunu ifade ederek Milletvekili Şan ve heyete teşekkür etti.

Kaynak : PHA