Vali Varol, mesajında 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalarla eğitimin aksamadan sürdürüldüğüne dikkat çekerek, “Yeni eğitim-öğretim yılına, kadim şehrimizin ihya ve imar sürecinde eğitimin önceliğini koruyarak başlıyoruz” dedi.



“Türkiye Yüzyılı’nın en önemli ayağı eğitimdir”



Vali Osman Varol, mesajında öğrencilere, öğretmenlere ve velilere şu ifadelerle seslendi:

“Bugün ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi ilimizde de sevgili çocuklarımızın okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştuğu yeni bir eğitim-öğretim dönemine başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Her yeni eğitim yılı; tazelenmiş bir enerji, yeni hedefler ve büyük hayalleri de beraberinde getirmektedir. Bu anlayışla Türkiye Yüzyılı mefkûremizin en önemli ayaklarından biri hiç şüphesiz eğitimdir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin çağın gereklerine uygun şekilde, fırsat eşitliği içerisinde eğitim imkanlarından yararlanması yönünde yoğun bir çaba içerisindeyiz.”



Deprem sonrası eğitimde güçlü adımlar

6 Şubat depremlerinin etkilediği Adıyaman’da eğitim alanında önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayan Vali Varol, şunları kaydetti:



“Depremin ardından eğitim-öğretim hayatımızı aksatmadan sürdürmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu yıl da devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek depremden olumsuz etkilenen ilimizde eğitimde kaliteyi artırma konusundaki hassasiyetimizi sürdürüyoruz. İndere ve Örenli yaşam alanlarına kazandırdığımız modern okullar, çok amaçlı salonlardan bilim atölyelerine kadar donatılarak öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Yaz tatili süresince bakım ve onarımı yapılan mevcut okullarımızla birlikte yeni eğitim-öğretim dönemine daha güçlü bir şekilde başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.”



“Öğrencilerimiz geleceğe ışık tutacak”



Vali Varol, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu yıl da ülkemizin ve dünyanın geleceğine ışık tutacak pırıl pırıl nesilleri yetiştirmek amacıyla büyük bir gayret içerisindeyiz. 2025–2026 eğitim-öğretim yılının ülkemize, milletimize, ilimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Değerli öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize sağlık, huzur ve başarılar diliyorum.”

Kaynak : PHA