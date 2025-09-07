6 bin 100 kursiyer eğitim aldı



Yaz Spor Okulları’na bu yıl rekor düzeyde başvuru yapıldı. Futbol, voleybol, yüzme ve fitness branşlarında çocuklara ve gençlere yönelik eğitimler, alanında uzman antrenörler eşliğinde yürütüldü. 2,5 ay süren program boyunca öğrenciler hem bedensel hem de ruhsal gelişimlerini destekleyen spor aktiviteleriyle yaz tatilini verimli geçirme fırsatı buldu.



Programa yoğun katılım



Kapanış programına, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin yanı sıra CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP İl Başkanı Engin Doğan, aileler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Veliler, çocuklarının yaz boyunca güvenli ve donanımlı bir ortamda spor yapabilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Tutdere: “Çocuklarımızın, gençlerimizin yanında olacağız”



Programda konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sporun çocukların gelişiminde oynadığı role dikkat çekti:



“Belediyeye geldiğimiz günden bu yana hep söyledik; çocuklarımızın, gençlerimizin, sporcularımızın yanında olacağız. Bu sözümüzün gereği olarak belediyemizin spor tesislerinin kapılarını sonuna kadar halkımıza açtık. Yaz boyunca yüzlerce çocuğumuz ve gencimiz bu tesislerden faydalandı, eğitim aldı, spor yaparak hem bedenen hem de ruhen kendilerini geliştirdiler. Bu süreçte emeği geçen tüm öğretmenlerimize, emekçi kardeşlerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”



“Adıyaman Belediyesi sizin belediyeniz, yuvanız”



Tutdere, kış döneminde de spor tesislerinin hizmet vermeye devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:



“Hep birlikte şehrimizi ve çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Çocuklarımız bu şehrin geleceğidir. Adıyaman Belediyesi, onların belediyesi, onların yuvasıdır. Sizlerle birlikte şehrimizi kalkındıracak, hak ettiği yere taşıyacağız.”



Öğrenciler yeteneklerini sergiledi



Kapanış programında yüzme branşında eğitim alan öğrenciler havuzda hünerlerini gösterdi. Veliler ve davetliler, çocukların sergilediği performansı alkışlarla destekledi.



Adıyaman Belediyesi’nin Yaz Spor Okulları, hem gençlere spor bilinci kazandırması hem de yaz tatilini verimli değerlendirmeleri açısından önemli bir katkı sundu. Programın, kış dönemi boyunca da çeşitli faaliyetlerle devam edeceği bildirildi.

