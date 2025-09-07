Alsan, “TOKİ’den hak sahibi olan ve anahtarlarını teslim almış vatandaşlarımız, suyu, doğalgazı ve fiziki eksikleri tamamlanmamış dairelere yönlendiriliyor. Bu zulümdür” dedi.

“Eksik daireye taşınmaya zorlamak kabul edilemez”



6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası evlerini kaybeden vatandaşların konteyner kentlerde yaşam mücadelesi verdiğini hatırlatan Alsan, uzun süredir bekleyen hak sahiplerinin hazır olmayan konutlara yönlendirilmesinin büyük mağduriyet yarattığını söyledi.



Alsan açıklamasında şunları kaydetti:



“TOKİ’den hak sahibi olan, anahtarlarını teslim almış fakat suyu, doğalgazı ve inşaat temizliği yapılmamış dairelere vatandaşlarımızın taşınmaya zorlanması kabul edilemez. 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlanabilecek konutlar için vatandaşların şimdiden konteynerlerden çıkarılması zulümdür.”



Örnek gösterdi: “Örenli’de süreç hızlı ve başarılıydı”



İl Başkanı Alsan, Örenli bölgesinde tamamlanan konutlarda sürecin daha planlı yürütüldüğünü hatırlatarak, aynı hassasiyetin İndere’de de gösterilmesi gerektiğini belirtti:



“Örenli’de altyapının şehir hatlarına yakınlığı ve eksikliklerin hızlı bir şekilde takip edilip giderilmesi süreci başarıyla yürütüldü. Aynı titizlik İndere’de de uygulanmalı. Dairesi biten vatandaşlarımız elbette evlerine geçmeli, ancak eksikleri olan konutlara vatandaşları yönlendirmek doğru değildir.”



Hak sahipliği olmayan vatandaşların durumu



Açıklamasında konteyner kentlerde kalan hak sahipliği bulunmayan vatandaşların da zorluk yaşadığını ifade eden Alsan, taşınan ailelerin yeni konteynerlerinde ciddi eksikliklerle karşılaştığını söyledi:



“Hak sahipliği olmayan vatandaşlarımız farklı konteyner kentlere yönlendiriliyor. Ancak bu süreçte klima, buzdolabı gibi demirbaşların götürülmesi nedeniyle mağduriyet yaşanıyor. Yerinde denetim yapılarak vatandaşlarımızın eksikleri mutlaka giderilmelidir.”



“Devlet malı kutsaldır”



Alsan, açıklamasının sonunda vatandaşlara da hassasiyet çağrısında bulundu. Devlet malının korunmasının önemine dikkat çeken Alsan, şu ifadeleri kullandı:



“Vatandaşlarımızın çıktığı konteynerlere başka vatandaşlarımız yerleşiyor. Bu nedenle herkesin devlet malına sahip çıkması gerekir. Peygamber Efendimizin hadisinde belirtildiği gibi, devlet malından haksızca alınan bir hırka bile şehitliği engeller. Devlet malı kutsaldır, kutsal olarak görülmeli ve korunmalıdır.”



Anahtar Parti İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, hem hak sahibi vatandaşların eksiksiz konutlara taşınması hem de konteyner kentlerdeki demirbaşların korunması çağrısında bulundu. Alsan, “Yetkililerden beklentimiz, vatandaşlarımızın daireleri eksiksiz tamamlanana kadar konteynerlerden çıkarılmamasıdır” diyerek açıklamasını tamamladı.

Kaynak : PHA