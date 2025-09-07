“Adıyaman’da eğitim tablosu iç açıcı değil”

Başkan Anaç, depremin ardından yeniden inşa sürecinde olan Adıyaman’da okulların tamamlanmış gibi görünmesine rağmen ciddi güvenlik zafiyetleri ve sosyal tehditlerin bulunduğunu belirtti.



Anaç, özellikle uyuşturucu tehlikesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Depremin yaralarını sarmaya çalışan Adıyaman’da okullar tamamlanmış gibi görünse de, güvenlik zafiyetleri, uyuşturucu tehdidi ve gençlerimizi hedef alan kötü alışkanlıklar ciddi bir risk oluşturmaktadır. Çocuklarımız, bilim insanı, doktor, öğretmen olacakken, okul kapılarında zehir tacirlerinin tehdidi altındadır. Hükümetin bu tehlikeye karşı daha güçlü ve etkin önlemler alması gerekirken duyarsız kalması kaygı vericidir.”



“Eğitim politikası yapboza dönüştü”

DEVA Partisi İl Başkanı Anaç, ülke genelinde de eğitimde ciddi sorunlar yaşandığını vurguladı.

“Sürekli değiştirilen sınav sistemleri, her bakanın değiştirdiği müfredat, liyakatsiz atamalar… Eğitim politikası bir yapboza dönmüş, öğrenciler deneme tahtasına çevrilmiştir. Veliler ekonomik kriz nedeniyle en temel eğitim masraflarını karşılayamaz hale gelmiş, öğretmenler değersizleştirilmiştir. Bu şartlarda öğrencilerimiz akademik ve psikolojik açıdan geleceğe umutla bakamamaktadır.”

Anaç, mevcut tablonun iktidarın yanlış eğitim politikalarının sonucu olduğunu belirterek, “Bu tablo, AK Parti iktidarının eğitimde ülkeyi nasıl çıkmaza sürüklediğinin açık göstergesidir” dedi.



DEVA Partisi’nin eğitim vizyonu

Açıklamasında partisinin eğitim konusundaki vizyonunu da paylaşan Anaç, eğitimi “ülkenin en büyük yatırımı” olarak gördüklerini söyledi.



DEVA Partisi’nin vaatlerini şu başlıklarla sıraladı:

Adıyaman ve deprem bölgelerinde yalnızca okul binaları yapmakla kalmayacak, güvenlik, sosyal destek ve bağımlılıkla mücadele programlarını hayata geçirmek.

Fırsat eşitliği sağlayarak hiçbir öğrencinin ekonomik sebeplerle eğitimden kopmasına izin vermemek.

Eğitimi siyasi müdahalelerden kurtarıp, bilimsel ve özgür düşünceye dayalı çağdaş bir sisteme kavuşturmak.

Öğretmenlerin itibarını, özlük haklarını ve mesleki gelişimlerini güvence altına almak.

Çocukların yaratıcılığını geliştirecek, dünya ile rekabet edebilecek modern ve bilim temelli bir müfredat uygulamak.



“Çocuklarımız sahipsiz değil”



Anaç, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Adıyaman’ın çocukları sahipsiz değildir. Onların güvenli, özgür ve kaliteli bir eğitim hakkı vardır. Bu şehri yeniden ayağa kaldırmanın yolu, gençlerimizi korumak ve onlara iyi bir gelecek sunmaktan geçmektedir. Hükümetin ihmaline rağmen biz DEVA Partisi olarak Adıyaman’ın ve Türkiye’nin çocuklarına daha güvenli, daha özgür ve daha aydınlık bir gelecek sunmaya kararlıyız. Yeni eğitim-öğretim yılının, sorunların görmezden gelindiği değil, çözümler için adımların atıldığı bir yıl olmasını diliyorum.”

Kaynak : PHA