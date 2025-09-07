Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin 8 Eylül Pazartesi günü saat 13.00’te Yeni Kent Meydanı’nda gerçekleştirileceği bildirildi.



“Gazze’de sessizlik, Adıyaman’dan yükselen sesle duyulacak”



Yapılan duyuruda, etkinliğin amacının Gazze’de savaş nedeniyle eğitim hakkından mahrum kalan çocuklara dikkat çekmek olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Yeni eğitim-öğretim yılı başlarken, ülkemizde milyonlarca öğrenci okullarına kavuşuyor. Ancak Gazze’de savaş nedeniyle binlerce çocuk okula gidemiyor, sıralar boş kalıyor. Bizler de bu tabloya sessiz kalmamak, toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Boş Sıralar’ etkinliğini düzenliyoruz. Katılım, sesimizin daha gür çıkmasına vesile olacak.”

Kaynak : PHA