Mahkeme kararı: Yönetim tedbiren görevden uzaklaştırıldı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı kongresine ilişkin “yetkisizlik ve usulsüzlük” iddiaları üzerine 2 Eylül’de aldığı ara kararla İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırdı. Mahkeme, eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin başkanlığında Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan 5 kişilik Geçici Kurulu atadı. Ancak kısa süre sonra Babacan ve Gürbüz kuruldan çekildiklerini duyurdu.



Saat saat gelişmeler



18.00 (7 Eylül): İstanbul Emniyeti, Sarıyer’deki CHP İl Başkanlığı binasının etrafını çevik kuvvet ekipleriyle ablukaya aldı.

19.30: CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Özgür Çelik ve yöneticilerle binada yaptığı açıklamada, “Bu tam anlamıyla darbedir” dedi.

19.45: İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de 10 Eylül saat 23.59’a kadar 76 saatlik eylem yasağı ilan etti. Vali Davut Gül, “Geçici Kurul’un görevlerinin engellenmesi hukuken cezai yaptırım doğurur” açıklaması yaptı.

20.00: CHP’liler açıklama yapmak istedi, polis izin vermedi. CHP Gençlik Kolları üyeleri yurttaşları İl Başkanlığı önüne çağırdı.

20.30: Başarır, “İl binamız işgal edilmiş durumda. Herkesi demokrasiye sahip çıkmaya çağırıyorum” mesajını paylaştı.

21.00: Özgür Çelik, sosyal medyadan, “CHP il binamız halkın evidir. Üyelerimizin girişinin engellenmesi suçtur” açıklaması yaptı.

21.15: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 102. yıl konserinde, “Atatürk’ün evine sahip çıkın. Bu hatadan dönün” çağrısında bulundu.

23.15: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kimse kanunların üstünde değildir. Sokak çağrılarına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

00.00: RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “Halkı sokağa çağıran yayınlara izin verilmeyecek” açıklamasını yaptı.

00.30: Özel, Yerlikaya’ya yanıt vererek, “CHP İl Başkanlığı baba evidir. Evimizi ablukaya almak haneye tecavüzdür” dedi.

01.00: Emniyet Genel Müdürlüğü, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” gerekçesiyle 14 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

01.30: NetBlocks, sosyal medyaya erişimde kısıtlamalar getirildiğini açıkladı.

12.30 (8 Eylül): CHP İstanbul İl Başkanlığı çevresinde milletvekillerinin de bulunduğu gruba polis biber gazıyla müdahale etti.

13.30: Gürsel Tekin ve Geçici Kurul üyeleri, polis eşliğinde il binasına geldi. CHP’liler sloganlarla protesto etti. Tekin, “Biz kayyum değiliz, partimizin sorunlarının çözümü için çalışacağız” dedi. Protesto sırasında Tekin’e plastik şişe atıldı.

14.40: Tekin ve kurul üyeleri çevik kuvvet korumasıyla il binasına girdi.

16.30: CHP Genel Merkezi, Sarıyer’deki mevcut İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı. Yeni il binasının adresi İstanbul Valiliği ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirildi. Mevcut bina, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul’daki çalışma ofisi olarak kullanılacak.



Tepkiler

CHP’liler kararı “darbeci ve antidemokratik” olarak nitelendirirken, İçişleri Bakanlığı ve Valilik “hukuk düzeninin korunması” gerekçesini öne sürdü. Gürsel Tekin ise “Biz kayyum değiliz, mahkemenin kararını uyguluyoruz” açıklaması yaptı.



Süreç nasıl devam edecek?

Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na başvuran CHP, Olağanüstü İl Kongresi düzenleyerek yeni İl Başkanı ve yönetimi seçecek. Süreç tamamlanıncaya kadar partideki gerilimin sürmesi bekleniyor.

