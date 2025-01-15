Öcal açıklamasında, koşu parkının önünün düzenlenerek Çankırı Çarşısı’ndaki konteynırların buraya taşınmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi ancak uygulamanın mali boyutuna dikkat çekti:

"Adliye binasının yerine yapılan çarşı çok yeni. Madem konteynırları buraya getirecektiniz, neden baştan bu alana yerleştirilmedi ve ikinci bir masrafa neden olundu?"

Akaryakıt İstasyonu Eleştirisi

Öcal, koşu parkının imar planında yapılan değişiklikle alana belediyeye ait bir akaryakıt istasyonu yapılmasının planlandığını ifade ederek şunları söyledi:

"Açıklama çok masumane, akaryakıt istasyonu belediyeye ait olacak deniyor. Ancak vatandaş arasında buranın uzun süreli olarak bir işadamına kiralanacağı ve bu işadamının arkasında iki siyasetçinin gizli nüfuz ortaklığı yapacağı konuşuluyor."

Bu iddiaların kamuoyunda rahatsızlık yarattığını vurgulayan Öcal, imar planlarında yapılan değişikliklerin geçmişte yolsuzluklara neden olduğunu hatırlatarak şeffaf yönetim vurgusu yaptı:

"Vatandaşın size verdiği krediyi bu tür oyunlarla bitirmeyin. Şeffaf ve hesap verilebilir bir anlayışla hareket ederek vatandaşın aklını karıştırmayın."

"Destek ve Uyarı"

Parti olarak ilçenin yararına alınan kararlara destek verdiklerini belirten Öcal, "Sırf muhalefet olsun diye yapılan her işe karşı çıkmayacağız. Ancak ilçemiz aleyhine olan konularda engelleme çabamız sürecektir. Sizlerin de bu hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz," ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.

Kaynak : PHA