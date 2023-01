1280 hektarlık araziyi suyun bereketine kavuşturacak olan 900 metrelik tünel çalışmalarının son 44 metresi kalarak tünelin bir ay içerisinde hizmete sunulması öngörülüyor.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar beraberinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut’la birlikte Çelikhan ve Bulam ovalarına can suyu olacak Çat Barajı sulama tüneli inşaatını gezerek sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

"Saniyede 350 litre içme suyu ihtiyacını karşılayacak büyük bir projedir"

Çat Barajı tünelinin hizmete sunulmasıyla Çelikhan ilçemizin sosyo ekonomik yapısına ciddi katkılar sağlayarak 1280 hektar araziyi suyun bereketine kavuşturacağını vurgulayan Vali Mahmut Çuhadar, "Bu proje Çelikhan ve Bulam ovalarında çiftçilerimizin mahsulünü bereketlendireceği gibi Adıyaman’ında saniyede 350 litre içme suyu ihtiyacını karşılayacak büyük bir projedir. Tünelin bitmesi için son 44 metrelik bir kazı çalışması kaldı. Çelikhan ovasının suya kavuşması vatandaşlarımızı müreffeh bir Çelikhan’a kavuşturacaktır. Bu önemli projeyi bir ay içerisinde bitirmeyi öngörüyoruz. Bu proje aynı zamanda kırsal alanda verimlilik ve istihdam imkânları yaratarak Çelikhan ilçemizde ekonomik ve sosyal kalkınmanın ivmesini artıracaktır. Bu projeyi ilçemize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Sayın Tarım ve Orman Bakanımıza, Sayın Milletvekillerimize, DSİ Genel Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, Çelikhan ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Adıyaman’ın da saniyede 350 litrelik içme suyu ihtiyacını karşılayacak"

Çelikhan ve Bulam Ovalarına can suyu olacak tünelin bir ay içerisinde bitirilerek hizmete sunulacağını belirten TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın,"Bu proje Çelikhan ilçemiz için büyük önem arz ediyor. Yaklaşık 900 metre uzunluğunda olan büyük bir tünel. Tünelde sona yaklaştık. Tünelin bitimine yaklaşık 44 metre kaldı. Bu tünelin bitmesi ile birlikte Çat Barajından Çelikhan ve Bulam Ovalarında 1280 hektarlık arazi cazibeyle sulamaya kavuşmuş olacak. Bu proje aynı zamanda Adıyaman’ın da saniyede 350 litrelik içme suyu ihtiyacını karşılayacak. Bu projenin ilimize kazandırılmasında Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımıza, DSİ Genel Müdürlüğümüze, Sayın Valimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çat Barajı Sulama Tünelinin Çelikhan ilçemiz için çok önemli bir proje olduğunun vurgusunu yapan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç da,"Bu proje Çelikhan ilçemizin bereketli topraklarına can suyu olacağı gibi Adıyaman şehir merkezinin içme suyuna çok ciddi bir katkısı olacak. Özellikle bu kuraklık döneminde bu proje ayrı bir anlam ifade ediyor ve hayati bir önem taşıyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çat Barajının Çelikhan ilçesi için hayati bir öneme sahip olduğunu söyleyen AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise"Tünel çalışmalarında sona gelindi. Bu güzel projeden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Adıyaman’ın neresine gidersek şantiyeye dönüşmüş durumda. Bu önemli projenin Çelikhan ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.