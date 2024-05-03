Kentte bulunan bir özel kütüphaneyi ziyaret eden Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, Adıyaman'ın kültür elçileri oldukları bilinciyle, gidecekleri şehirlerde Adıyaman'ı hangi özellikleriyle tanıtmaları gerektiğini aktardı.

Hayathanem Kütüphanesi’nde öğrencilerle bir araya gelerek, Adıyaman'ın güvenli bir şehir olarak, doğal, tarihi ve gastronomik yönlerinden bahseden İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, Kentin kalkınmasının turizmden geçeceğini ve son turizm yönünden yapılan çalışmaları aktararak, faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Adıyamanlı ilk ve ortaöğrenim öğrencileriyle gerçekleştirilen, Perre Antik Kent'teki arkeolojik kazı çalışmaları ve son olarak uluslararası fotoğraf sanatçılarının katılımıyla yapılan Fotoğraf Zirvesi hakkında da bilgiler veren Gelse, tanıtım faaliyetlerinin devam edeceğini kaydetti.

Turizmin Adıyaman için çok önemli olduğunu belirten Abuzer Gelse, tanıtım faaliyetlerine, hem Adıyamanlı öğrencilerin hem de Adıyaman'a üniversite eğitimi için başka şehirlerden gelen öğrencilerin sunacakları katkıya da ihtiyaç duyduklarını bildirerek, gençleri Adıyaman'ın tarihi ve turistik yerlerine yaptıkları ziyaretleri sosyal medyada paylaşarak, yapılan tanıtım faaliyetlerine katkı sunmaya davet etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, ziyaret ettiği ve müdürlüğünün faaliyetlerini anlattığı genç öğrencilere birer de kitap hediye ederek, kitap okumanın onlara katacağı değerden bahsetti.

‘Uluslararası Kommagene Fotoğraf Zirvesi’ hakkında detaylı bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Gençlerimizle bir aradaydık, bize gençlerimize bir araya gelme fırsatı veren Hayathanem Kütüphanesi işletmecisi Yakup Tosun beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Öncelikle gençlerle bir araya gelmişken sohbet etmemek olmazdı bizim geçen hafta 25-28 Nisan tarihleri arasında yaptığımız Kommagene Fotoğraf Zirvesinde Gençlerimiz ile soru cevap şeklinde detaylı bir şekilde konuşma imkanı bulduk adı üzerinde birinci Uluslararası Kommagene Fotoğraf Zirvesi Adıyaman’da ilk defa gerçekleştirilen Adıyaman’ımızın tarihi ve kültürel zenginliklerinin ve aynı zamanda Gastronomik lezzetlerin başta ülkemiz olmak üzere dünyamıza tanıtılması için planladığımız Sayın Valimizin önceliğini yaptığı himayesine ve desteklerinde gerçekleştirdiğimiz önemli bir organizasyondu. İnşallah Allah kısmet ederse önümüzdeki günlerde bu fotoğraf zirvesinden çıkan fotoğraf ve videoları sergileyebileceğimiz uluslararası ve ulusal ölçekte bir takım sergilerimiz olacak Adıyaman’ın tarihi ve doğal güzellikleri tanıtmaya devam edeceğiz.”



Kaynak : PHA