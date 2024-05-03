Türkiye Judo Federasyonu ve Ordu Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Altınordu Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 69 ilden 562 Kız, 567 Erkek toplam 1129 Sporcu ve 210 Antrenör mücadele ediyor.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç; “Judo da biliyorsunuz Ordumuz çok başarılı, gerek altyapıdan yetişen sporcularla olsun gerek uluslararası elde ettiği başarılarla olsun. Tabi ki bu başarılarda en önemli katkıyı sağlayan Türkiye Judo Federasyonu Başbakanı Sayın Sezer Huysuz ’dur. Kendisi Orduludur. Ordu Judosuna Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ve Federasyonumuzun destekleri ile büyük katkı sağlamaktadır. Yine her yıl büyük bir organizasyonu ilimizde Judo Federasyonumuz gerçekleştiriyor. Bugün de yaklaşık 1200 sporcu, toplamda da 1500-1600 kişinin katılımı ile Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası büyük ve rekor bir katılımla başladı. Ordu ilimizde bu organizasyona ev sahipliği yapıyor. Tüm Ordulu hemşerilerimizi Başpehlivan Recep Kara Spor Salonuna davet ediyoruz. Gerçekten seyir zevki yüksek güzel maçlar gerçekleşiyor. Özellikle Judo da son yıllarda alınan başarılar, olimpiyatlarda alınan kotalar da göğsümüzü kabartıyor. Ben bu vesile ile Türkiye Judo Federasyonu Başkanımıza, Federasyonumuza ve Milli Takımımıza 2024 Paris Olimpiyat oyunlarında başarılar diliyorum. İnşallah oradan gelecek madalyalar ile Ordu’da Judo heyecanı ve Judoya başlayan sporcu sayısı da doğru orantılı olarak da artacaktır. Sizler aracılığıyla da tüm velilerimize yavrularını kıymetlilerini bir spor branşına kaydetmelerini bekliyorum” dedi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz; “Öncelikle güzel Ordumuzda böyle güzel bir organizasyon yapmak bizim için onur verici, çünkü Judo, Ordu’da çok önemli bir potansiyeli olan tarihinde Avrupa Şampiyonları, Dünya şampiyonları Olimpiyat Şampiyonları, Akdeniz oyunları Şampiyonalar olan ve ulusal alanda en başarılı illerinden biri. Yıldızlar Türkiye Şampiyonası burada yapmamızın en önemli sebeplerinden biri de altyapısı güzel bir ilimiz. Ayrıca daha önce yaptığımız organizasyonlarında başarılı bir şekilde bitmesi bizim tekrar yapmamızın nedenlerindendir. Bu yıl özellikle de yıldızlar kategorisinde uluslararası Avrupa kupaları başladı. Hatta Temmuz ayında ilk turnuvayı Kocaeli ilinde yapacağız. Yani yıldızlar kategorisinde milli takımımızda oluşacak. Bu anlamada burada 1148 sporcunun katılımı ile güzel bir organizasyonu 3 gün boyunca yapacağız. Türkiye’ye tekrar yıldızlar kategorisinde Milli Takım oluşacak. Bizim için Ordu’da Judo potansiyeli yüksel bir ilimiz, üç gün boyunca burada güzel bir atmosferde sporcuların müsabakaları olacak. Geçmişte kategorilerinde başarıları olan sporcularımız da burada. Bu yaş grubu bizim için altyapı özellikle de 2032-2036 Olimpiyatlarına yetiştireceğimiz sporcular burada. İnşallah buradan bir adım olur. Daha sonraki süreçte belki ülkemizde Olimpiyatlar olur ve ülkemizde yarışma şansları olur. Ordu gibi güzel bir ilimizde bu organizasyonu yapmaktan mutluluk duyuyorum. Valimize, Gençlik ve Spor İl Müdürümüze, Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak : PHA