Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin genelinin çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin edilirken, yağışların; genellikle yağmur, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta esmesi beklenirken, özellikle denizlerde Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde fırtınaya karşı vatandaşlar uyarıldı.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA Çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE Çok bulutlu, İç Ege'nin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Denizli, Manisa ve Uşak çevrelerinde yağmur ve sağanak; Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

AKDENİZ Çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU Çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Mardin dışında bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.