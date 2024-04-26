Ticaret Bakanlığı IBAN kiralama ilanları başta olmak üzere sosyal mühendislik dolandırıcılıklarına karşı harekete geçti.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, yapılan başvurular ve sosyal medyada yer alan paylaşımdan çeşitli platformlar üzerinden tüketicilere ulaşarak “banka hesabının kiralanması ya da kullandırılması karşılığında yüksek kazanç” vaadi ile yasa dışı kanallardan edinilen paranın transferini kiralanan banka hesapların üzerinden gerçekleştirdiğini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen bakanlık, bu amaçla araç yada ikinci el ürün alım satım siteleri, sosyal medya platformları, popüler forum siteleri, yatırım tavsiyesi veren platformlar gibi sıkça kullanılan kanallar üzerinden tüketicilerin karşısına çıkan dolandırıcıların öğrenci, ev hanımı gibi gelir kaynağı görece kısıtlı olan ve yaşlı, engelli gibi daha hassas olan tüketicileri hedef aldıklarını değerlendirdi.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği iş birliğiyle düzenlenen Sosyal Mühendislik Dolandırıcılığını Önleme Çalıştayı’na vurgu yapılan açıklamada, konuyla ilgili aksiyon almak için iş birliği yapma yönünde anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Ayrıca vatandaşların bir ürüne veya kazanca dair arzu ve meraklarını uyandırmak suretiyle onları tuzağa düşürmek için sahte ya da kendilerine ait olmayan isim, adres hesap bilgisi kullanan dolandırıcılarına aramalarına, gönderdikleri e-posta içeriklere sosyal medya kanalları üzerinden aldıkları reklam ve mesajlara karşı daha temkinli olmaları gerektiği kaydedildi.

