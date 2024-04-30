Başkan Başaran, mesajında işçilerin emeklerinin toplumun temel taşlarından biri olduğunu ifade ederek, "1 Mayıs, sadece işçi, emek mücadele günü değil; aynı zamanda insani değerlerin ve adaletin temsilcisi olan bir gündür. İşçi kardeşlerimizin alın terleriyle yoğrulmuş emekleri, toplumun her kesimine hayat vermektedir." dedi.

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı olarak işçi kardeşlerimizin haklarını koruma ve refahlarını artırma konusunda kararlı olduklarını belirten Başaran, "Bizim için her bir işçi, toplumumuzun vazgeçilmez bir parçasıdır. Onların haklarını korumak ve çalışma koşullarını iyileştirmek temel sorumluluklarımız arasındadır." ifadelerini kullandı. Başaran, mesajında işçilerin fedakarlıklarını takdir ettiklerini ve haklarının korunması için ellerinden geleni yaptıklarını da dile getirdi. 1 Mayıs'ın birlik ve dayanışma günü olduğunu hatırlatan Başaran, "Bu özel günde, işçi kardeşlerimizle birlikte geçirdiğimiz zamanın değerini bilmeli ve onların yanında olduğumuzu göstermeliyiz. Birlik içinde daha güçlüyüz ve daha büyük başarılar elde edebiliriz." şeklinde konuştu. Adıyamanlı hemşehrilerinin ve işçi kardeşlerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı en içten dileklerle kutlayan Başaran, sağlık, huzur ve başarı dolu günler temennisinde bulundu.

Kaynak : PHA