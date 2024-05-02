UNESCO Dünya Kültür Mirası olan 2100 yıllık Kommagene Uygarlığı’nın efsanevi kralı Antiochos Teos’un Nemrut Dağı zirvesinde inşa ettiği anıtsal alanı ziyaret eden Slovenyalı tur operatörleri Marco ve Dragan; “Slovenya’nın insanlarını kommageneye getirmek için programlar hazırladık. İlk turumuza 25 kişi katıldı. Sezon boyunca ve gelecek yıllarda Nemrut Dağı bizim önceliğimiz olacaktır” dediler.

Rusya'nın dağılmasıyla ilk bağımsızlığına kavuşan ve AB’ye ilk tam üye olarak kabul edilen ülke olan Slovenya’da faaliyet gösteren tur operatörleri Marco ve Dragan, açıklamalarına devamla; “Şimdiye kadar münferit olarak gelen Slovenya’nın insanları artık gruplar halinde gelecektir” diye beyan ettiler.

Kaynak : PHA