“Erkenci Kuş” ile tanınan ve “Arka Sokaklar”, “Çocuk”, “Sana Söz” gibi dizilerde rol alan Cansın Çekili, kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

Cansın Çekili, en unutamadığı projesinin “Arka Sokaklar” olduğunu vurgulayarak, “Yıllardır çalışan bir ekipti, aile gibiydiler ve beni de aralarına hemen aldılar. Sonradan katıldığımı hiç hissettirmediler.” dedi.

Dizinin güncel konular ve gerçekçi çekim tekniğiyle öne çıktığını belirten Çekili, “Yönetmenimiz, çatışma sahnelerinde ‘Kestik’ demeden asla durmamamızı söylerdi. Gerçek hayatta da kimse beklemez, aynı aksiyonu yaşamalıyız derdi” anısını paylaştı.

Çocukluk hayallerine de değinen Cansın Çekili, “Televizyon, kamera ve ışıklar hep hayalimdi. Her dizi, film veya reklamda kendimi hayal ederdim. Bir gün tüm dünyayı özgürce gezmek ve deneyimlemek istiyorum” dedi.