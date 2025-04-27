Proje kapsamında Adıyaman’da yetiştirilen yerli ata tohumu biber çeşitleri olan Şambayat, Salah ve Dolmalık Altıntop biber çeşitlerinin ve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacı ile 20 kadın kursiyerle "Sebze Fidesi Üretimi Kursu" düzenlenmiş olup ata tohumu biber fidesi yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi.

İl Adıyaman İl Tarım Müdürü Abdulkadir Akkan’ın katılımı ile başlatılan kursta İl Müdürü Akkan; Tarımsal yeniliklerin kadın çiftçiler tarafından öğrenilmesi, uygulanması ve kadın odaklı yaygınlaştırılmasının önemi, kadının üretimdeki yeri ve bu konuda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak : PHA