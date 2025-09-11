Şüpheliler, suç örgütü kurmak, dolandırıcılık, kaçakçılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor.

Başlatılan soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesindeki 121 şirkete ve mal varlıklarına el konulmuş, şirketler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmiş ve şirketlerde aramalar devam ediyor. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılmış durumda.

MASAK Raporlarıyla Başlatılan Soruşturma

Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin inceleme raporları üzerine başladı. Can Holding’in bünyesindeki şirketler aracılığıyla suç örgütü kurulduğu, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına aktarılarak aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. Şüphelilerin aynı faaliyet alanlarında birden fazla şirket kurarak denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, hukuki sorumluluktan kaçınmaya çalıştığı belirtildi.

Ayrıca, ticari faaliyet göstermeyen şirketlere yapılan nakit sermaye artırımlarının kaynağının gerçeği yansıtmadığı ve bu işlemlerin Varlık Barışı Kanunu’na aykırı şekilde suçtan elde edilen gelirin aklanması amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Suç Örgütü ve Stratejik Sektörlerdeki Yatırımlar

Yapılan incelemeler, suç örgütünün yasa dışı kazançlarıyla stratejik sektörlerde, eğitim, medya, finans ve enerji gibi alanlarda şirket alımları ve yatırım faaliyetleri gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Bu faaliyetlerle örgüt, hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedefledi.

TMSF Kayyım Atandı

Soruşturma kapsamında 121 şirkete el konulurken, şirketlerin yönetimine TMSF kayyım olarak atandı. 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş ve operasyonun devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İSTANBUL / TEKHA

