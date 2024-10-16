Yabancı uyruklu 4 kadını Bursa'ya getirip fuhuşa zorladıkları iddia edilen 1'i yabancı uyruklu kadın olmak üzere 4 zanlı tutuklandı.İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 4 yabancı uyruklu kadınının fuhuşa sürüklendiğini belirledi.

Soruşturmayı derinleştiren polis, kendi ülkesinde maddi durumu kötü olan 4 kadını, iş vaadiyle kandırıp önce Antalya'ya, buradan da iş görüşmesi vaadiyle Bursa'ya getirildiğini ve fuhuşa sürüklendirildiğini belirledi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı, kadınları fuhuşa sürükleyen F.P. isimli yabancı uyruklu kadın ile F.K, H.H.S, H.Ö. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda fuhuştan ele geçirildiği değerlendirilen 33 bin lira ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.