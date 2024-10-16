Alınan bilgiye göre kaza, gece geç saatlerde ilçe girişinde meydana geldi.

İlçe merkezi yönünde ilerleyen Mehmet T. (73) idaresindeki 63 YP 618 plakalı otomobil ile Aydemir Ş. (51) yönetimindeki 10 BBU 88 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler Mehmet T. ve Aydemir Ş. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Nazif T. (37), Kamile T. (77), Yıldız Ş. (46), Tevhide A. (59) ve Eylül Melis Ş. (9) yaralandı. Yaralılar kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA