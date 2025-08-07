‘Memurların alım gücü eridi, kamu hizmeti zarar görüyor’

Kamu çalışanlarının Türkiye’nin dört bir yanında özveriyle görev yaptığını belirten Resul Taşkın, açıklamasında şu değerlendirmeye yer verdi:



“Son yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar, yüksek enflasyon, artan kira ve yaşam maliyetleri memurlarımızın alım gücünü derinden etkilemiştir. Maaşlar temel ihtiyaçları dahi karşılamada yetersiz kalırken, sosyal yaşamdan uzaklaşmaya yol açmaktadır. Bu durum yalnızca bireysel refahımızı değil, kamu hizmetlerinin etkinliğini ve çalışma barışını da zedelemektedir.”



5 başlıkta temel talepler

Büro Memur Sen olarak 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin taleplerini beş ana başlıkta sıralayan Taşkın, bu sürecin yalnızca bugünü değil, kamu çalışanlarının gelecekteki sosyal ve mesleki güvencelerini de belirleyeceğini vurguladı:



Gerçekçi maaş artışları ve refah payı:



2026 ve 2027 yıllarını kapsayacak şekilde kademeli, adil ve refah payı içeren maaş artışları yapılmalı.



Vergi yükünün hafifletilmesi:



Gelir vergisi dilimleri güncellenmeli, yılın ikinci yarısında yaşanan net maaş kayıpları önlenmeli.



Özlük haklarının güçlendirilmesi:



Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları düzenli yapılmalı; ek ödemeler ve sosyal yardımlar günümüz şartlarına göre artırılmalı.



Sosyal yardımların artırılması:



Aile yardımı, çocuk yardımı ve kira desteği gibi kalemler yeniden düzenlenmeli; sosyal yaşamı destekleyecek yeni yardım mekanizmaları oluşturulmalı.



Çalışma barışının tesisi:



Liyakat esaslı yönetim anlayışı kamu kurumlarında yaygınlaştırılmalı; çalışan motivasyonunu artıracak düzenlemeler yapılmalı.



Bayram ikramiyesi ve kira desteği vurgusu

Resul Taşkın, kamuda çalışan memurların halen bayram ikramiyesi alamayan tek kesim olduğunu hatırlatarak, Ramazan ve Kurban Bayramlarında kamu görevlilerine de ikramiye verilmesini talep etti. Kira yükünün sadece büyükşehirlerde değil, Türkiye’nin tüm illerinde ciddi bir sorun hâline geldiğini vurgulayan Taşkın, şu ifadelere yer verdi:



“Bugün memur maaşının yüzde 50’si kiraya gitmektedir. Barınma hakkı yalnızca büyükşehirlerde çalışanların değil, ülkenin her köşesinde hizmet sunan tüm kamu görevlilerinin ortak sorunudur. Devlet, işveren olarak adaletle hareket etmeli; ayrımcılığa son vermelidir.”



‘Hakem Kurulu’na kalmadan çözülsün’ çağrısı

Açıklamasında Kamu İşveren Heyeti’ne de çağrıda bulunan Resul Taşkın, tekliflerin zamanında sunulmasını ve görüşmelerin uzlaşmayla tamamlanmasını istedi. 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin Hakem Kurulu’na kalmaması gerektiğini belirten Taşkın:



“Biz, masaya sadece taleplerimizi değil; adaletin, hakkaniyetin ve alın terinin temsilini koyuyoruz. Oyalamaya tahammülümüz yok. Kamu çalışanlarının emeği kutsaldır ve bu emeğin karşılığını almak için masada kararlı bir şekilde yer alacağız” dedi.



‘Kamu çalışanlarının refahı, ülkenin geleceğidir’

Açıklamasını “Kamu çalışanlarımızın refahı, ülkemizin geleceği demektir” sözleriyle tamamlayan Büro Memur Sen Adıyaman Şube Başkanı Resul Taşkın, sendika olarak hem ekonomik hem de sosyal haklar için mücadelenin devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PHA