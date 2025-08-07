Fikir Alışverişiyle Kurulan Bir Girişim

Ak Yol Derneği Genel Başkanı Yusuf Aslan, derneği yaklaşık 50 kişilik bir ekiple birlikte, fikir alışverişi yaparak kurduklarını belirtti. Aslan, “Zaten iki senedir sahadaydık. STK çalışmalarının içindeyiz; vatandaşların sorunlarını, taleplerini biliyoruz. 15 gün önce bir araya geldik ve ‘Ak Yol’ isminde karar kıldık. Açılış günümüzde halkın teveccühünü ve desteğini görmek bizler için en büyük gururdur” dedi.



Ekip Genişledi, 100 Kişiye Ulaştı

Kuruluşun ardından dernek ekibinin kısa sürede büyüdüğünü belirten Aslan, “İlk etapta 50 kişiydik ancak kısa sürede 100 kişilik aktif bir saha ekibine ulaştık. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden ve halkla doğrudan temasta olan birçok arkadaşımız aramıza katıldı” ifadelerini kullandı.



4500 Aileye Yardım Ulaştırdık

Yusuf Aslan, geçmişte başka bir sivil toplum kuruluşu bünyesinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında iki yıl içinde 4500 aileye yardım ulaştırdıklarını hatırlattı.

“O dönemde yardım ulaştırdığımız ailelerle hâlâ görüşüyoruz. Onların sıkıntılarına çözüm üretmeye çalışıyoruz. Şimdi Ak Yol çatısı altında bu bağı daha güçlü hale getiriyoruz” dedi.



İlk Faaliyet: Ev Yenileme ve Gıda Yardımı

Aslan, Ak Yol Derneği olarak gerçekleştirdikleri ilk çalışmada bir ihtiyaç sahibi ailenin evinin mobilyalarının yenilenerek teslim edildiğini, ayrıca bir hayırseverin bağışladığı keçi etinin ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını söyledi.

“Şimdi depoda yeni yardımlarımız kolileniyor. Önümüzdeki hafta sahaya tekrar çıkacağız” dedi.



“Yardım Sadece Bayramda Değil, Her Gün Gerekli”

Yusuf Aslan, yardım faaliyetlerinin yılın belirli dönemlerine sıkıştırılamayacağını vurgulayarak, “Yardım senede bir değil, her gün, her dakika ihtiyaçtır. Bu anlayışla hareket ediyoruz. Halkın sorunlarını doğrudan halkın makamlarına iletmek için çaba gösteriyoruz” dedi.



“Halka Hizmet, Hakk’a Hizmettir” Şiarıyla Yola Çıktık

Derneğin temel felsefesini “Halka hizmet, Hakk’a hizmettir” sözleriyle özetleyen Genel Başkan Yusuf Aslan, “Mazlumların, yetimlerin, öksüzlerin yanında olmak, memlekete faydalı işler üretmek için çalışıyoruz. Bu yolda birlik ve beraberlik içerisinde yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA