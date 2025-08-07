Bakan Kurum’un programı, öğle saatlerinde Meydan Camii’nde kılınacak cuma namazı ile başlayacak. Ardından saat 13.15’te Çarşı Meydan’da esnaf ziyareti gerçekleştirilecek.



Emlak konut şantiyesinde basın açıklaması yapacak

Saat 14.00’te Emlak Konut şantiyesini ziyaret edecek olan Bakan Kurum, burada kamuoyuna yönelik bir basın açıklaması yapacak. Konutların yapım süreci, hak sahipliği ve teslim planlarına dair önemli açıklamaların yapılması bekleniyor.



Valiliği ziyaret edecek, ardından Besni’ye geçecek

Bakan Kurum’un Adıyaman Valiliği’ne saat 15.00’te bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor. Ziyaretin ardından saat 16.30’da Besni ilçesine geçerek burada bir aile ziyareti gerçekleştirecek.



Bakan Kurum’un Adıyaman ziyaretinde, deprem sonrası yürütülen kalıcı konut çalışmaları ve kentsel dönüşüm projelerine dair yerinde incelemeler yapması ve yerel yönetimlerle istişarelerde bulunması bekleniyor.

