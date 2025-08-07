Kahta İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, istihdam edilecek personel, İŞKUR tarafından yürütülen TYP çerçevesinde geçici olarak görevlendirilecek. Programa başvurular 08 - 12 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak.



Başvurular üç kanaldan yapılabilecek

Başvurular, İŞKUR’un ALO 170 hattı, İŞKUR hizmet noktaları ile e-şube (www.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilebilecek. Programa katılmaya hak kazanan adaylar, noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.



Kura 15 Ağustos’ta yapılacak

Kura çekimi, 15 Ağustos 2025 Cuma günü saat 09.00’da Kahta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (METEM) Konferans Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. Seçilen adaylar, Kahta ilçesindeki çeşitli okul ve kurumlarda temizlik görevlisi olarak çalıştırılacak.



Program 1 Eylül'de başlayacak

Toplam 180 gün sürecek olan çalışma programı, 01 Eylül 2025 tarihinde başlayacak ve 28 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, programa katılacak vatandaşlara başarılar dilerken, başvuru sürecinde dikkatli ve zamanında işlem yapılması çağrısında bulundu.

