Yazgan: "Hedefimiz 140 Bin Üye"

Genel Başkan Yusuf Yazgan toplantıda yaptığı konuşmada, Büro Memur-Sen’in bugüne kadar elde ettiği başarılara vurgu yaptı. Sendikanın üye sayısını 113 binden 140 bine çıkarma hedefiyle çalıştıklarını belirten Yazgan, şunları söyledi:

"Teşkilatımızın gayretleri ve kamu görevlilerinin teveccühü sayesinde 13 yıldır yetkili sendikayız. Sendikamızı, 73 bin üyeden alıp 113 binden fazla üyeye taşıdık. Şimdi kısa vadede 140 bin üye hedefimizi gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Büro Memur-Sen, üyesinin haklarını korumak ve kazanımlarını artırmak için mücadele eden bir teşkilattır."

Teşkilat buluşmalarının önemine dikkat çeken Yazgan, sahada teşkilatın gayretleriyle sorunları ilk elden dinlediklerini ifade ederek, "Birlikteliğimiz ve kararlılığımız sayesinde kamu görevlilerinin gür sesi olmaya devam edeceğiz," dedi.

"Değerler Sendikacılığı Yapıyoruz"

Sendikanın sorunlara çözüm odaklı yaklaşımını vurgulayan Yazgan, "Biz değerler sendikacılığı yapıyoruz. Milli ve manevi değerler ışığında hareket ederek kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini koruyoruz. Sorunları kaosa dönüştürmek yerine çözüm üretmeyi ilke edindik," şeklinde konuştu.

666 sayılı KHK ile kaldırılan fazla mesai ücretleri, ek ödemeler ve ikramiyeler için yürüttükleri mücadelelerden örnekler veren Yazgan, kamuda şiddet yasasının çıkarılması, mülakatların kaldırılması ve memurlara kira yardımı verilmesi gibi gündem maddelerinde kararlılıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Kızıl: "Birlikte Hareket Ediyoruz"

Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kızıl da konuşmasında birlikte hareket etmenin önemine değinerek, "Yetkili sendika olarak toplu sözleşme masasında ve sahada sorunların çözümü için varız. Birlikte mücadele ederek kazanımlarımızı artıracağız," dedi.

Ergen: "Adıyaman’da %70 Üye Oranıyla Lideriz"

Adıyaman Şube Başkanı Mahmut Ergen ise sendikanın Adıyaman’daki güçlü konumunu vurguladı. Ergen, şunları ifade etti:

"Büro Memur-Sen olarak hizmet kolumuzda yüzde 70’lik üye oranıyla faaliyet gösteriyoruz. Bu oran, rakip sendikaların toplam oranlarının iki katından fazladır. Üyelerimizin haklarını savunma mücadelemiz, teşkilatımızın gayreti ve siz değerli üyelerimizin desteğiyle daha da güçlenecek."

Ergen ayrıca, toplu sözleşme masasında çözüme kavuşturulamayan sorunlara dikkat çekerek, "3600 ek gösterge, yardımcı hizmet sınıfının kaldırılması ve memurların kariyer haklarının genişletilmesi gibi taleplerimiz için mücadelemizi sürdüreceğiz," dedi.

Teşkilatın Gücüyle Daha Yükseğe

Adıyaman İl Divan Toplantısı, teşkilatın birlik ve dayanışma mesajlarıyla son bulurken, katılımcılar sendikanın gelecek hedeflerine dair kararlılıklarını vurguladı. Büro Memur-Sen, Türkiye genelinde olduğu gibi Adıyaman’da da güçlü bir sendikal yapı oluşturarak kamu görevlilerinin haklarını savunmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PHA