Malatya Kent Konseyi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Dr. Hasan Batar, Kültür Mirası Çalışma Grubu Temsilcisi Orhan Tuğrulca, program konuğu Süleyman Demir, Kültür Mirası Okulu Eğitmenleri ve Kültür Mirası Okulu öğrencileri katıldı.

“Hiçbir eser müellifinden üstün değildir”

Programın Malatya ve tarih severler için anlam ve önemine değinen Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Dr. Hasan Batar, “ Malatya’mızın ne kadar kıymetli bir hazine olduğunu, bu yıl bu proje kapsamında kıymetli hocalarımızdan bir daha öğrenmiş olduk. Malatya Kent Konseyi olarak bizim esas mevzumuz da bu. Şehrimizin sosyal, kültürel, ekonomik yapısını ön plana çıkarmak, korumak ve geleceğe aktarmak. Biz misyonumuzu yerine getiriyoruz. Biz bu misyonumuzu yerine getirirken tabi ki “Hiçbir eser müellifinden üstün değildir” diyoruz. Bu bir yıllık projenin müellifi Araştırmacı Yazar ve Kent Konseyi Tarih ve Kültür Mirası Çalışma Grubu Temsilcisi Orhan Tuğrulca hocamıza teşekkür ediyorum. Siz kıymetli hocalarımızın gayretleriyle bu bir yıllık projeyi sürdürülebilir hale getirdik ve sizlerin sayesinde bir yıl boyunca Malatya’mızı konuştuk” dedi.

2025 yılı ile alakalı olarak da bu minvalde çalışmalar yapmaya gayret göstereceklerini belirten Batar, “Kıymetli hocalarımız şehrimize olan vefaların göstermiş oldular bu projede. Bundan dolayı eğitim veren ve aynı zamanda bu eğitimi almak için gayret gösteren herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Tarih ve Kültür Mirası Çalışma Grubu Temsilcisi Orhan Tuğrulca, Malatya Kültür Mirası projesi hakkında genel bir değerlendirme yaparak “Malatya kadim geçmişi olan bir şehir. Biran evvel toparlanması gereken bir şehir. Malatya’nın kendi misyonunu yeniden hatırlaması ve ona göre hareket etmesi gerektiğini düşündüğümüz için bu çalışmalara daha çok ağırlık veriyoruz” dedi.

Malatya Kültür Mirası Okulu’nun son dersini veren Tarihçi Süleyman Demir “100 Yılını Geride Bırakırken Milli Mücadele Döneminde Malatya” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Milli Mücadele Dönemi’ne girilirken Malatya’nın sosyal, kültürel ve ekonomik durumu hakkında bilgi veren Süleyman Demir, gerek Birinci Dünya Savaşı gerekse Balkan Savaşları’ndan kaynaklı Osmanlı Devleti’nde yaşanan sıkıntıların Malatya için de aynı şekilde vuku bulduğunu belirtti. Döneme ait fotoğraflar ile sunumunu tamamlayan Demir, düzenlenen programdan dolayı Malatya Kent Konseyi’ne teşekkür etti. Sunum programının sonunda katılımcılar konu ile ilgili sorularını Süleyman Demir’e yönelttiler.

Programın ikinci bölümünde “Malatya Kültür Miras Okulu” programına bir yıl boyunca katkı sunan eğitimcilere teşekkür belgesi verilirken, bir yıl boyunca eğitimlere katılan katılımcılara da katılımcı belgesi takdim edildi. Programda ayrıca 2025 yılında yapılması planlanan çalışmalara hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.



Kaynak : PHA