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BTP İstanbul 1. Bölge Başkanlığı düzenlenen basın toplantısıyla Sultanbeyli belediye başkanı adaylarının Turan Kelle olduğunu duyurdu.

Basın toplantısına BTP Sultanbeyli İlçe Başkanı Ender Pekince, Birinci Bölge Başkanı Seçkin Karataş ve BTP İstanbul Basın Propaganda Başkanı Eyüp Gündoğdu da katıldı.

Serbest Mali Müşavir Muhasebeci (SMMM) olan BTP’nin Sultanbeyli ilçe belediye başkan adayı Turan Kelle aynı zamanda Sultanbeyli Hubiyar Sultan Cemevi Başkanlığını da yürütüyor.

BTP’nin ilçe belediye meclis üyesi adaylarının da tanıtıldığı basın toplantısında konuşan BTP Sultanbeyli İlçe Başkanı Karataş Prof. Dr. Haydar Baş’ın Sosyal Devlet Milli Devlet Projesini yerel yönetimlerde de hayata geçireceklerini ifade etti.