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Adıyaman, tarihi boyunca birçok farklı dine ve medeniyete ev sahipliği yapan kadim bir şehir olmuş ve içerisinde; Camiler, Türbeler, Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi, Tuz Hanı, Oturakçı Pazarı, Perre Antik Kenti, Nemrut Dağı, Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü, Kahta Kalesi, Arsemia gibi tarihi derinden hissettiren eserler barındırmıştır.

Asırlar boyunca birçok farklı dine, ırka, mezhebe ve medeniyete ev sahipliği yapan, her karış toprağında tarih kokan ve tarihi bizlere yansıtan eserlerin zenginliklerine en ücra köşelerinde bile karşılaşılan Adıyaman’ı dünyaya tanıtmak adına Adıyaman Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin işbirliğiyle yapılan Adıyaman’ı keşfet web sitesi, şehir dışından gelecek vatandaşların gezebileceği yerleri tanıtmak ve zorlanmadan gezebilmeleri için otomatik rota oluşturma sistemiyle işlerini kolaylaştırmayı sağlıyor.

Adıyaman’ın tarihini tanıtmak adına birçok projeyi hayata geçiren ve birçok proje için de çalışmalarına devam eden Adıyaman Belediyesi, ‘Adıyaman’ı Keşfet Projesi’ ile Türkiye Belediyeler Birliği’nin düzenlediği ‘Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışması’ sonucunda dereceye girmeye hak kazandı.

Vatandaşların “http://adiyamanikesfet.com/” adresi üzerinden erişim sağlayabildiği Adıyaman’ı keşfet sitesi, Adıyaman’ın İnanç Turizminin tanıtılması adına büyük rol oynuyor.



Kaynak : PHA