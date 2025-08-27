Metropolit Melki Ürek, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat’ı makamında ziyaret ederek yeni Belediye hizmet binası, TOKİ konutları, bayram taplaması tesisleri ve Öğretmenevi inşaatını gezdi. Metropolit Melki Ürek, Belediye Başkanı Halil Fırat’tan Samsat ilçesinde yürütülen proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Samsat ilçesinin kadim bir geçmişi, çok eski tarihlerden beri şehir kültürü, kültür, sanat ve edebiyat potansiyeli bulunduğunu ve Süryani vatandaşlar için de çok önemli bir merkez olduğunu belirten Metropolit Ürek, son yılarda Samsat ilçesinde çok hızlı bir gelişme yaşandığını kaydetti.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ise, Metropolit Melki Ürek’in ülkemizdeki dört metropolitten biri olduğunu belirterek bunun Adıyaman için önemli olduğunu söyledi.

“Adıyaman’da yaşayan Süryani vatandaşlarımızdan her zaman iyilik gördük”

Belediye Başkanı Fırat yaptığı açıklamada, "Melki Bey sağduyulu, nazik ve yapıcı tutumu ile Adıyaman’da takdir edilen bir din adamı. Kendisinin ziyareti bizleri mutlu etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyetinde bütün bireyler özgür ve eşittir. Her dinden, mezhepten, inançtan vatandaşlarımız inancını özgürce yaşamaktadır. Bizler Adıyaman’da yaşayan Süryani vatandaşlarımızdan her zaman iyilik gördük ve onları hayırla yad ediyoruz. Amacımız ve temennimiz bütün yurttaşlar olarak kardeşlik, barış ve huzur içerisinde sonsuza kadar yaşamaktır" dedi.

Kaynak : PHA