Görevlendirmeler, öncelikle kendi branşında AGS puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.

Başvuruda bulunan tüm adayların "2. Dönem de görev almak istiyorum" seçeneğini seçmeleri gerekmektedir. (Sistemsel hataların yaşanmaması için)

2025-2026 Eğitim Öğretim yılı boyunca yapılacak olan görevlendirmeler yukarıda belirtilen tarih aralığında yapılan başvurular üzerinden değerlendirilecektir.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda şunlar yer aldı:

Besni’de Dernek Desteği ve Öğretmen Emeğiyle Öğrenciler İçin Yeni Alanlar

