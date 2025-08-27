Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda şunlar yer aldı:
Başvuruda bulunan adayların Akademi Giriş Sınavı (AGS) puanlarının sistemde bulunup bulunmadığını muhakkak kontrol etmeleri gerekmektedir.
2025-2026 Eğitim Öğretim yılı boyunca yapılacak olan görevlendirmeler yukarıda belirtilen tarih aralığında yapılan başvurular üzerinden değerlendirilecektir.
Başvuruda bulunan tüm adayların "2. Dönem de görev almak istiyorum" seçeneğini seçmeleri gerekmektedir. (Sistemsel hataların yaşanmaması için)
Başvuruda bulunan adayların sertifikalarını (Özel eğitim uygulamaları kursu, yabancı dil vb.) müdürlüğümüz atama birimine şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.
Görevlendirmeler, öncelikle kendi branşında AGS puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.
NOT : Başvurularda mutlaka ikamet adresinin belirtilmesi gerekmektedir.
Kaynak : PHA