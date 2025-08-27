Geçtiğimiz günlerde koltuğu devralan DEM Parti Adıyaman İl Eş Başkanı Mehmet Bayır, partisinin örgüt çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Başkan Bayır, Adıyaman’da yaşanan depremden sonra konteyner kentlerde yaşayan vatandaşların tahliyesiyle ilgili konuyu meclise taşıyacaklarını duyurdu.

Daha önce esnaflık yaptığını belirten Başkan Bayır, “Kongrede ismimiz önerilmişti ve biz de doğal olarak irademizi partimize verdiğimizden dolayı kabul ettik ve halk da bizi seçti, bu şekilde görevimize başlamış olduk” ifadelerini kullandı.

“Barış ve demokrasi sürecinde, halkımızla bir araya gelmek temel hedefimizdi”

Periyodik bir çalışma yürüttüklerinin altını çizen Başkan Bayır, “Biz, barış ve demokrasi sürecinin olduğu önemli bir dönemde kongremizi gerçekleştirdik. Barış ve demokrasi sürecinde, bizim için halka buluşmalar öncelikliydi. Bu kapsamda Kahta ilçesinde bir şölen düzenledik. Ardından, hem halk toplantıları hem de halk ziyaretleri gerçekleştirdik. Bu şekilde periyodik bir çalışma yürütüyoruz” açıklamalarında bulundu.

“Barış süreci sadece DEM Parti için değil, tüm siyasi partiler için geçerli bir durum”

Barış süreci kapsamında devam eden komisyon görüşmelerine dair açıklamalarda bulunan Başkan Bayır, “Sayın Devlet Bahçeli ile başlayan ve en ihtiyaç duyulan süreçte barışın konuşulması bizim için büyük bir şanstı ve heyecan vericiydi. Buna karşılık da Sayın Abdullah Öcalan’a cevap olarak 27 Şubat'ta hem partisinin feshini hem de akabinde silah bırakma sürecinin başlatılması doğru temelde bir heyecan duyurdu. Ardından komisyonların kurulması ve bu sürecin toplumsallaşması gerekli bir şeydi. Bu barış sadece Kürtler ve DEM Partisi için değil, tüm siyasi partiler için geçerli olan bir durumdur. Dolayısıyla attığımız adımların ve barışa yönelik çabalarımızın iktidar kanadından beklentimiz doğrultusunda gerçekleşmediğini görüyoruz. Komisyonda bunu görüyoruz ama barıştan vazgeçmeyeceğimizi ve çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirtiyoruz” dedi.

Adıyaman halkına “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin detayları aktarmak için çalışmalara başladıklarını aktaran Başkan Bayır, “Bu süreçte, tüm halkımızla görüşebilmek ve sürecin halkımız üzerinde nasıl bir etki yaratacağını görebilmek için komisyonlar kurduk” ifadelerini kullandı.

“Konteyner kentlerden çıkarılan vatandaşlarımızın sesini meclise taşıyacağız”

Adıyaman’da vatandaşların ve kamu personellerinin 1 Eylül 2025 tarihi itibariyle kaldığı konteyner kentlerden tahliyesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Bayır, “Adıyaman’da büyük bir deprem yaşandı, birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Birçok vatandaşımız da yaşam alanlarını kaybetti. Konteynerler kötü mevsimlerde yaşanılacak bir yer değil, ancak mecbur kaldıkça insanların burada yaşamını sürdürmeye ihtiyaçları var. Bu süreçte, vatandaşlara ev tahsili yapılmadan konteynerlerden çıkarılmalarını doğru bulmuyoruz ve bu konuyu meclise de taşıyacağımızın sözünü veriyoruz” dedi.

Kaynak : PHA