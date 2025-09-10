Pedallar yeniden Ege’nin kalbinde, doğanın tarihle iç içe geçtiği eşsiz Sığacık parkurunda dönmeye hazırlanıyor. 2025 yılında 5'inci yılını kutlayan Gran Fondo İzmir, 14 Eylül Pazar günü saat 08.00’de Sığacık’ta başlayacak.İZMİR (İGFA) - Ege’nin kalbinde, tarih ve doğanın iç içe geçtiği Sığacık, bu hafta sonu Gran Fondo İzmir 2025 heyecanına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor! İzmir’in Seferihisar ilçesinde gerçekleşecek Gran Fondo İzmir 2025 | Sığacık, bisiklet tutkunlarını Sığacağık’ta adrenalin dolu bir buluşmaya davet ediyor.

İzmir Valiliği, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Bisiklet Federasyonu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi’nin destekleriyle Škoda Türkiye, Mosso Bisiklet, SPX, Rova Teknoloji ve Züber’in sponsorluğunda 78 Event organizasyonu ile düzenlenen Gran Fondo İzmir 2025 | Sığacık, 14 Eylül Pazar günü doğa, tarih, kültür ve spor değerleri ile “Home of Gran Fondo” olarak konumlanan Sığacık’ta Ege’nin kalbinde, doğanın tarihle iç içe geçtiği eşsiz parkurunda dönmeye hazırlanıyor.

Startı 14 Eylül Pazar günü sabah 08.00’de verilecek Gran Fondo İzmir 2025 | Sığacık bisiklet yarışında her seviyeden bisikletçiye hitap eden iki parkur bulunuyor: