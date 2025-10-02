'Şiirler duyguların özüdür'

1968 yılında Adıyaman'ın Besni ilçesinde dünyaya gelen Serdar Meşen, şiirle ilk kez 1983 yılında tanıştı. Ancak bir süre ara verdiği edebiyat yolculuğuna 2019 yılında yeniden başlayan Meşen, bugüne kadar yaklaşık 2 bin 500 şiir kaleme aldı.

İlk kitabında yer alan şiirlerin büyük çoğunluğunu toplumsal gerçeklerden ve insani değerlerden yola çıkarak yazdığını belirten Meşen, şiire bakışını şu sözlerle ifade ediyor:

'Şiirler duyguların özüdür. Şiirlerin evrenselliği inancıyla din, dil, ırk, mezhep, renk, coğrafya ve bölge ayrımı yapmadan geçmişten bugüne kadar yaşanmış olan gerçekleri dikkate alarak ve geleceğe ışık tutabileceği inancıyla yazıyorum. Aşk, saygı, sevgi, sabır, ibret, acı, üzüntü, hasret, gurbet ve yoksulluk gibi temalarla herkesin duygu ve düşüncelerine tercüman olacağına inanıyorum.'

Meşen, bugüne kadar yazdığı şiirlerden 15'inin bir müzik öğretmeni tarafından bestelenerek seslendirildiğini de belirtti.

'Değermi' şiiri: İnsanlığa bir vicdan çağrısı

Şairin yeni kitabında öne çıkan şiirlerden biri olan 'Değermi', dünyaya ve insana dair güçlü bir sorgulamayı yansıtıyor. İnsanın ömrü boyunca yaptığı kötülüklerin, adaletsizliklerin ve haksızlıkların sonunda anlamını yitirdiğini anlatan şiir, hem bireysel hem toplumsal bir vicdan muhasebesi niteliği taşıyor:

'Değermi hiç üç günlük dünyada

Vurup kırmaya çalıp çırpmaya

Nefse köle kullara kul olmaya

Hakkın huzuruna suçlu varmaya...'

Şiir, insanın ölümlü hayatı içinde zulüm ve haksızlık yerine adalet ve merhameti tercih etmesi gerektiğini hatırlatırken, hayatın faniliğini çarpıcı dizelerle dile getiriyor.

Evrensel temalarla insan ruhuna dokunuyor

Serdar Meşen'in şiirleri yalnızca kişisel duygulara değil, toplumun ortak vicdanına da sesleniyor. Şair, eserlerinde geçmişten bugüne uzanan insani hikâyeleri, toplumsal yaraları ve bireysel kırılmaları işleyerek evrensel bir duygu dili kuruyor.

Kitabın, özellikle Anadolu şiir geleneği ile çağdaş şiir anlayışını birleştiren tarzıyla dikkat çektiğini belirten edebiyat çevreleri, Meşen'in eserinin 'yerel değerlerden evrensele uzanan bir köprü' kurduğunu ifade ediyor.

Serdar Meşen'in ilk şiir kitabı, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki seçkin kitapçılarda ve çevrim içi satış platformlarında okurlarla buluştu.

Kaynak : PERRE