Alınan bilgiye göre, Besni Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

Şüpheli E.A.’nın evinde yapılan aramada 45 gram Metamfetamin maddesi ve 25 gram Sentetik Kannobinoid maddesi ele geçirildi. Ekiplerce gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon sonrası Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceği vurgusunda bulundu.

Kaynak : PHA