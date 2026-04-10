Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Satıluşağı ile Oyratlı köyü mevkii arasında bahçe sürümü yaptığı sırada arazinin engebeli olması nedeniyle traktörün devrilmesi sonucu sürücü araç altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD ve Besni İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla traktörün altından çıkarılan 66 yaşındaki Vakıf Önder'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak : PERRE