Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Selim Yıldırım, Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ziyarette tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile yerel basının bölgedeki rolüne ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette konuşan Müdür Yıldırım, Kahta'da yürütülen tarımsal çalışmalar hakkında bilgi vererek, üreticilere yönelik desteklerin sürdüğünü belirtti. Yıldırım, çiftçilerle sürekli iletişim halinde olduklarını ifade ederek, yerel basının doğru ve hızlı bilgilendirme noktasında önemli bir görev üstlendiğini kaydetti.

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İşeri, tarım ve hayvancılığın bölgenin temel geçim kaynakları arasında yer aldığını belirterek, yerel basın olarak kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona erdi.

