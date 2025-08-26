Öcal: ‘CHP’li üyeler ret oyu verdi’

CHP Besni İlçe Başkanı Asım Öcal, bazı çevrelerde CHP’li belediye meclis üyelerinin imar planına destek vermiş gibi gösterildiğini, bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi.

“CHP’li meclis üyeleri bu çalışmaya kesinlikle ret oyu vermişlerdir. Aksi söylem, yanlışa bizleri ortak etme çabasıdır ama nafiledir” dedi.



‘Orman sınırına komşu alan’ vurgusu

Öcal, tartışmanın merkezinde yer alan arazinin orman içinde olmadığını söyleyen Belediye Başkanı Reşit Alkan’a itiraz ederek, “İtiraz edenler burasının orman sınırına komşu olduğunu belirtiyor. Son dönemdeki yangınlar bize gösteriyor ki yerleşim ile orman alanı arasında makul mesafe şarttır” ifadelerini kullandı.



‘OSB çevresinde yerleşim çevresel risk taşır’

İlçe Başkanı Öcal, imara açılan alanın Organize Sanayi Bölgesi içinde olmadığını ancak hemen bitişiğinde bulunduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

“Sanayi bölgelerinin yakınında kurulacak yerleşim, çevre kirliliği, altyapı eksikliği ve koku gibi riskler taşır. Belediyecilik günü kurtarma, rant yaratma ve şov yapma yeri değil, 100–150 yıl sonrasını düşünen bir planlama işidir.”



Öcal’dan uyarı: ‘Besni Belediyesi zenginleşme aracı değildir’

Öcal, imar konularının en hassas başlık olduğunu vurguladı:

“Meclis üyelerimize en başta imar konularında dikkatli olun dedim. Çünkü haksız kazancın en kolay yolu buradan geçer. Besni Belediyesi zenginleşme aracı değildir, kişiye özel muamele yeri hiç değildir. Belediye Başkanı iddiaları reddetmiyor, kılıfına uydurmaya çalışıyor. Ama mızrak çuvala sığmıyor.”



Arslan: ‘Kişiye özel imar planları yapılıyor’



Besni’deki imar sürecine dair dikkat çeken bir çıkış da Aydın Arslan’dan geldi. Arslan, sosyal medya paylaşımında şunları dile getirdi:

“Orman arazileri imara açılmadı deniliyor ama organize sanayi ve orman sınırındaki bazı araziler kişiye özel imar planlarıyla açılıyor. Vatandaşın elinden tarla fiyatına alınan araziler, planlı çalışmalarla yapılaşmaya uygun hale getiriliyor. Kamu yararı adı altında yapılan bu uygulamalar, aslında belli kişilere avantaj sağlayan ayrıcalıklı bir düzeni işaret ediyor.”



Arslan, özellikle OSB sınırındaki arazilerin seçilmesinin hem doğa hassasiyetini hem de adalet duygusunu zedelediğini vurguladı:

“Bugün birkaç kişi kazançlı çıkarken, yarın tüm Besni doğa ve şehirleşme dengesi açısından kayba uğrayacak. İmar; kişiye, keseye göre değil, şehir planına göre yapılmalıdır.”

Kaynak : PHA