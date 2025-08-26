Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1 Temmuz tarihinde Türkiye'nin 81 ilinde hayvan pazarlarının kapatılmasını öngören düzenleme, 24 ilde yürürlükten kaldırıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de 1965 yılından bu yana ilk kez görülen şap hastalığı serotipi SAT-1'e karşı hızlıca harekete geçilerek ve hastalığın yayılımını engellemek amacıyla ülke genelinde hayvan hareketlerinin kısıtlanarak hayvan pazarlarının tedbiren kapatıldığı bildirildi.

Aşılama çalışmaları ve alınan tedbirler sayesinde hastalığın yayılımının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve hayvan pazarlarının açılma süreci başladığını duyuran Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Yasakların kaldırıldığı iller

Bu kapsamda, aşılama oranı yüzde 85'in üzerine çıkan Hakkari ve Van ile Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli illerinde hayvan pazarları geçen hafta yeniden açılmıştır

Son olarak, aşılama oranının yüzde 85'in üzerine çıktığı Çorum, Çankırı, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Amasya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop'ta da bu hafta başından itibaren hayvan pazarları yeniden açılmıştır.

Diğer illerdeki hayvan pazarları kademeli olarak açılacak

Böylelikle 24 ilimizdeki hayvan pazarları yeniden aktif hale gelmiştir. Aşılamadaki başarı oranlarının artmasıyla birlikte, diğer illerdeki hayvan pazarlarının da kademeli olarak açılması sağlanacaktır.

Bakanlık olarak, hayvan hastalıklarıyla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam edecek; üreticilerimizin emeğini, ülkemiz hayvancılığının geleceğini korumak adına sahadaki tüm faaliyetlerimiz etkin bir şekilde sürdürülecektir.

Bu süreçte bazı çevrelerce ortaya atılan;

• Şap aşısının hastalığı yaydığı,

• Aşının etkisiz olduğu,

• Hastalık nedeniyle et ve süt fiyatlarının artacağı,

• Kırmızı et tedariğinin biteceği yönündeki iddialar asılsızdır ve bilinçli bir dezenformasyonun ürünüdür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Kaynak : PHA