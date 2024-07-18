Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Besni- Gaziantep karayolunun 10'ncu kilometresinde meydana geldi.

Sugözü mesire alanı yakınlarında R.C., idaresindeki 01 ADS 536 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen M.H., idaresindeki 01 APN 388 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü RC ve M.H., ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak : PHA