CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, yangını haber alır almaz parti örgütü arasında hızlıca koordinasyon sağlayarak insan gücü ve çabası gereken bölgeye yardıma koştuklarını aktardı. "Yoğun gayret ve çalışma sonucunda yangın yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürüldü ve soğutma çalışmaları da tamamlandı." diyen Doğan, "CHP Gençlik Kolları Başkanımız Özcan Limun ve genç örgütümüzün fedakar üyeleri söndürme çalışmalarında çok yoğun bir gayret gösterdiler. Onları yürekten kutluyorum." dedi.

CHP'li Başkan Doğan, "Pek çok siyasi partiden hemşehrimiz, STK üyeleri ve gönüllü kuruluşlar ile vatandaşlarımız tarafından fedakarca bir gayretle söndürülen bu elim yangında gösterilen dayanışma, kent hafızasında önemli bir not olarak yerini aldı. Bu yardımlaşma her türlü takdirin üzerindedir. Adıyamanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirken, ilgili bütün kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kentimizin geleceği ve yeniden imarı işte bu dayanışma ile gerçekleşecek, belediyede başlayan değişim, her alanda etkisini göstermeye devam ediyor." ifadelerini kullandı

Kaynak : PHA