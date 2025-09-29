"Eğitimi bayram olarak kutlayan dünyada tek ilçeyiz"

Besni Eğitim Vakfı Genel Başkanı Şaban Çağıran, Perre Haber Ajansı'na verdiği özel röportajda bayramın önemini şu sözlerle vurguladı:

"Besni'de dünyada ilk ve tek olma özelliğine sahip bir eğitim bayramı kutluyoruz. Yani eğitimi bayram haline getirdik. Bu müthiş bir ayrıcalık. Eğitim sadece okullarda yapılan bir faaliyet değildir; hayatın her alanıyla ilgilidir. Biz tarımdan bilişime, kooperatifçilikten ticarete kadar her alanda farkındalık oluşturuyoruz. Bu bayramı sadece vakıf olarak değil; belediye, kaymakamlık, Mehmet Erdemoğlu Vakfı ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yapıyoruz."

2025'in teması: "Besni'de Turizmin Geliştirilmesi"

Bu yıl için "turizm" teması belirlendi. Çağıran, hazırlanan yeni projeyi şu sözlerle açıkladı:

"Besni'nin turistik değerleri var fakat yeterince tanıtılmamış. Bu yıl Besni'de Turizm Envanteri ve Kültürel Değerlerimiz adlı QR kodlu bir kitap hazırladık. Çalıştayda tanıtımını yaptık ve katılımcılara ücretsiz dağıttık. Hedefimiz yalnızca ekonomik katkı değil; aynı zamanda kültürel dönüşümü sağlamak ve ilçemizi turizme kazandırmak."

4 güne yayılan zengin program

Daha önce 3 gün yapılan etkinlikler bu yıl ilk kez 4 güne çıkarıldı. Çağıran, sebebini "yoğun etkinlik programını sığdırabilmek" olarak açıkladı.

Perşembe: 5 kütüphane açılışı, iki okulda böceklerle ekoloji eğitimi, Hacivat-Karagöz gösterileri, 6-8 yaş grubu için diş sağlığı farkındalığı. En dikkat çeken etkinlik ise Besni'deki 54 okulda eş zamanlı kariyer ve meslek tanıtım etkinlikleri oldu.

Cuma: Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı eğitim yürüyüşü gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanı'nın da katıldığı törende; Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan ve Mehmet Erdemoğlu Vakfı temsilcileri konuşma yaptı. Dr. Necip Öztürk Ortaokulu ve Tut'taki kültür merkezinin açılışı yapıldı. Akşam ise Latif Doğan ve Songül Karlı konser verdi.

Cumartesi: Girişimcilik paneli, bilimsel projelerin sunumu, tiyatro gösterileri, resim sergileri ve halk konserleri düzenlendi. "Genç Beyinler, Büyük Fikirler" panelinde girişimcilik ve inovasyon konuları işlendi.

Pazar: Bayramın son gününde Kızılın bölgesinde Merinos İskelesi'nin açılışı yapıldı. Göksu ve Fırat'ın birleştiği noktada gerçekleştirilen programda tekne turları ve kürek gösterileri yapıldı. Vatandaşlara çiğ köfte ikram edildi.

"Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi hedefliyoruz"

Çağıran, bayramda gençlere yönelik bilim projelerinin ayrı bir önem taşıdığını söyledi:

"YGA Akademi ile ortak projeler yürütüyoruz. Öğrencilerimizin bilim sevgisini artırmak için çalışıyoruz. Bu yıl 24 öğrencimiz 12 farklı projeyi bizlere sundu. Geleceğin Aziz Sancar'larını yetiştirmek istiyoruz."

Eğitim Bayramı yıl boyu süren faaliyetlerle destekleniyor

Besni Eğitim Vakfı'nın yalnızca bayram günlerinde değil, yıl boyunca öğrencilere burs verdiğini ve çeşitli eğitim-kültür faaliyetleri düzenlediğini belirten Çağıran, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim için eğitim sadece birkaç günle sınırlı değil. Yılın 12 ayı boyunca burs desteği sağlıyoruz, paneller düzenliyoruz. Eğitim Bayramı bu çalışmaların vitrinidir. Eğitimin önemini daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyoruz."

Pazar günü sona eren 27'nci Besni Eğitim Bayramı, panellerden konserlere, kütüphane açılışlarından turizm çalıştayına kadar çok sayıda etkinlikle tamamlandı. Katılımcılar, "dünyada tek" olma özelliği taşıyan bu organizasyonun ilçeye kültürel ve ekonomik değer kattığını vurguladı.

