Kitapseverlerin büyük ilgi gösterdiği imza etkinliği sırasında Perre Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Çaça, edebiyat yolculuğunu, şiirle olan bağını ve geleceğe dair hedeflerini anlattı.

"Daha çocukken şiir yazmaya başladım"

Kırşehir Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Öğretmenliği mezunu olan ve 14 yıldır öğretmenlik yapan Rukiye Çaça, şiire olan ilgisinin çocuk yaşlarda başladığını belirterek şunları söyledi:

"Ben Rukiye Çaça. Can Kırıklarım ve Aşk Mahzeni adlı şiir kitaplarının yazarıyım. Kırşehir Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri öğretmenliğini bitirdim. 14 yıllık bir öğretmenim. Daha çocukken bir defter dolusu şiir yazmıştım ki o zamanlar yazdıklarımın, daha doğrusu şiir olduğunu bilmeden yazıyordum.

Daha sonra üniversiteye geldiğimde fakültede düzenlenen bir şiir yarışması vardı. O yarışmada Can Kırıklarım adlı şiirim üçüncü oldu. Ve bu şiirimden sonra artık daha çok kitap okumaya ve yazmaya ağırlık verdim."

"İlk kitabım 2020'de yayımlandı, ikinci kitapla şiir yolculuğum devam etti"

Çaça, ilk şiir kitabını 2020 yılında yayımladığını, ardından ikinci kitabı "Aşk Mahzeni" ile edebiyat dünyasındaki yerini güçlendirdiğini ifade etti:

"2020 yılına geldiğimizde ilk şiir kitabım Can Kırıklarım yayınlandı. Aradan 4-5 yıl geçtikten sonra ikinci kitabım Aşk Mahzeni çıktı. Kitabımdaki şiirler genellikle aşk üzerine ve bunun yanı sıra sadece aşk değil; bütün şairlerin hayran olduğu İstanbul üzerine de çok şiir yazdım.

Ayrıca yalnızlık, özgürlük ve adalet gibi temalar da işlediğim konular arasında. Yani şiirlerimde sadece duygusal değil, toplumsal ve düşünsel izler de mevcut."

"Öykü ve roman türlerinde de üretmeye devam edeceğim"

Şiir dışında farklı türlerde de eserler kaleme aldığını belirten Rukiye Çaça, yeni dönemde roman yazma hedefinden de söz etti:

"Sadece şiir yazmıyorum. Aynı zamanda öykü çalışmalarım da var. Yeni Yazar Dergisi adlı bir dergide düzenlenen öykü yarışmasında bir öyküm üçüncü oldu. O da benim için güzel bir başarıydı.

Şimdi yazmaya devam ediyorum fakat artık biraz şiire ara verip daha uzun soluklu metinler yazmayı planlıyorum. Yani örneğin bir roman gibi..."

Besni Eğitim Bayramı: Kültür ve eğitimin buluşma noktası

Her yıl eylül ayı sonunda düzenlenen ve 1920'li yıllardan bu yana yaklaşık bir asırlık bir geçmişe sahip olan Besni Eğitim Bayramı, sadece Türkiye'de değil dünyada da eğitim temalı ilk ve tek festival olma özelliğini taşıyor. Eğitim, sanat, kültür ve edebiyatın bir arada sunulduğu etkinlikler kapsamında söyleşiler, paneller, tiyatro gösterileri, konserler ve imza günleri düzenleniyor.

Bu yılki etkinliklerde şiir ve edebiyat dünyasından çok sayıda isim, Besnili okurlarla buluştu. Rukiye Çaça'nın imza günü ve söyleşisi de bu etkinlikler arasında en çok ilgi görenlerden biri oldu.

Kaynak : PERRE