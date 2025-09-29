Şeriban ÖZÇAKMAK - ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapacağı görüşme öncesi Beyaz Saray'dan önemli açıklamalar geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, "Her iki taraf için de makul ve adil bir anlaşmaya varabilmek için herkesin bazı konularda taviz vermesi gerekecek, çünkü savaşı sona erdirmenin tek yolu budur." dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, İsrail ve Hamas'ın Gazze meselesinde anlaşmaya varmasının yakın olduğunu vurguladı.

Donald Trump, 28 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Orta Doğu'da harika şeyler için gerçek bir şansımız var. Hepimiz hayatta ilk kez özel bir şey için hazırız. Başaracağız." ifadelerini kullanırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise daha önce yaptığı açıklamada, rehinelerin serbest bırakılmasını ve Hamas'ın silahsızlandırılmasını istediklerini söyledi.

Görüşmede, Donald Trump'ın Arap ve İslam liderlerine sunacağı 21 maddeyi masaya yatıracağı bildirildi.

