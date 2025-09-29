Bu özel bayram çerçevesinde düzenlenen sanat etkinliklerinden biri de Besnili resim öğretmeni ve ressam Hayriye Abuş'un kişisel sergisi oldu. Sergisinde geleneksel unsurları modern sanatla buluşturan Abuş, Perre Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada hem çalışmalarını hem de Besni'nin kendisi için taşıdığı anlamı anlattı.

"Geçmişin sıcaklığını resimlerimde yaşatmak istiyorum"

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Resim Öğretmenliği mezunu olan ve uzun yıllardır sanatla uğraşan Hayriye Abuş, sergisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Merhabalar, ben Hayriye Abuş. Besni'denim. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Resim Öğretmenliğinden mezunum. Yıllardır resimle uğraşıyorum. Besni'de ve dünyada tek olan Eğitim Bayramı dolayısıyla burada resim sergisi açmış bulunmaktayım.

Resimlerimde genellikle geleneksel unsurlar, bazen portreler, bazen objeler, değişik mimari eserleri, camileri yapmaktayım. Geçmişin geleneksel o sıcaklığını yaşatmak istiyorum resimlerimde. Besnimiz de bunun için çok güzel. Kültürüyle, öğeleriyle, her şeyiyle güzel bir şehir. Eğitim festivaline hepinizi bekliyorum. Besni olmaktan gurur duyuyorum. Besni'de olmaktan, bu festivali kutlamaktan, burada sergi açmaktan çok onur ve gurur duyuyorum. Herkesi Besni bayramına davet ediyorum."

Abuş'un eserlerinde, Anadolu'nun kadim kültürünü yansıtan mimari detaylar, geleneksel motifler ve günlük yaşamdan sahneler dikkat çekiyor. Sanatçı, eserlerinde geçmiş ile bugünü buluşturarak kültürel belleği canlı tutmayı hedefliyor.

Eğitim Bayramı: Türkiye'de bir ilk, dünyada tek örnek

Besni'de her yıl eylül ayı sonunda kutlanan Eğitim Bayramı, ilçenin eğitimdeki tarihsel öncülüğünü simgeleyen en önemli etkinliklerden biri. 1920'li yıllardan bu yana düzenlenen ve yaklaşık bir asırlık geçmişe sahip olan bayram, eğitim ve kültürün toplum üzerindeki etkisini vurgulamayı amaçlıyor.

Törenlerde okullar ve öğrenciler çeşitli etkinliklerle yer alırken, paneller, tiyatro gösterileri, halk dansları, resim ve fotoğraf sergileri, söyleşiler ve konserler de düzenleniyor. Bayram, aynı zamanda eğitim gönüllülerini, mezunları ve akademisyenleri de bir araya getirerek, Besni'nin eğitimdeki köklü mirasına dikkat çekiyor.

"Sanatla kültürümüzü geleceğe taşıyoruz"

Hayriye Abuş'un sergisi, Besni Eğitim Bayramı etkinlikleri kapsamında en çok ilgi gören çalışmalardan biri oldu. Sergiyi gezen sanatseverler, özellikle geleneksel dokularla modern renklerin birleştiği tabloları beğeniyle karşıladı.

Eğitim Bayramı komitesi yetkilileri de, bu tür etkinliklerin ilçenin kültürel kimliğini güçlendirdiğini vurgulayarak, sanata ve eğitime verdikleri desteğin artarak süreceğini ifade etti.

